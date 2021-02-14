OKULLAR AÇILACAK MI, HANGİ SINIFLAR YÜZ YÜZ EĞİTİME GİDECEK?

Milli Eğitim Bakanlığından okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim nasıl olacak sorularıyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Buna göre, 15 Şubat itibarıyla, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda yüz yüze eğitim başlayacak. 1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak.