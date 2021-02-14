Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA: Yarın 15 Şubat okullar açılıyor mu? 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte tarihler... MEB SON DAKİKA: Yarın 15 Şubat okullar açılıyor mu? 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte tarihler...
Yarın 15 Şubat okullar açılıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ara tatilin sona ermesinin ardından veliler ve öğrenciler okulların yarın açılıp açılmayacağını merak ediyor. Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Bakan Selçuk, süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Okulların açılacağı tarih hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, yarın 15 Şubat okullar açılıyor mu? 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte tarihler...
Giriş Tarihi: 14.02.2021 16:24
Yarın 15 Şubat okullar açılıyor mu? 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ara tatilin sona ermesinin ardından okulların açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle, tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor" dedi. Öğrenci ve veliler okulların açılacağı tarihi sorgulaması sürüyor. İşte, yarın 15 Şubat okullar açılıyor mu? 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte tarihler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 15 ŞUBAT'TA OKULLAR AÇILACAK MI?
Alınan son karara göre; 15 Şubat'ta tüm köy okulları ve bağımsız anaokulları açılacak ve yüz yüze eğitim başlayacak.
1 Mart'ta ise ilkokul öğrencileri okula gitmeye başlayacak. Öğrenciler haftada iki gün okula gidecek. Ayrıca LGS ve YKS sınavına hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileri 1 Mart itibariyle yüz yüze eğitime geçecek.
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Selçuk "15 Şubat Pazartesi günü eğitime başlıyoruz. Köy okullarımızı tüm sınıflarda yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da açma kararı verdik. 1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada iki gün devam edecek." açıklamasında bulundu.
OKULLAR AÇILACAK MI, HANGİ SINIFLAR YÜZ YÜZ EĞİTİME GİDECEK?
Milli Eğitim Bakanlığından okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim nasıl olacak sorularıyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Buna göre, 15 Şubat itibarıyla, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda yüz yüze eğitim başlayacak. 1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak.
BİNLERCE SINIFTA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR
Okullarda yeni normale göre, Türkiye genelinde köy yerleşim yerlerinde bulunan ilkokul düzeyindeki yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile Türkiye genelindeki yaklaşık 2 bin 700 anaokulunda yüz yüze eğitime başlanacak.