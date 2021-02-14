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Bilim Kurulu üyesi o tarihi işaret etti! O açıklama dikkat çekti! "Mutasyonlu virüs Nisan ayının sonuna kadar.."
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Türkiye'de şu anda 400 civarında insanın mutasyonlu virüs ile enfekte olduğunu söyledi. Tezer, "Güney Afrika ve İngiltere varyantlarının olduğunu biliyoruz. Ülkemize has mutasyonların olduğunu da biliyoruz; ama ülkemizdeki varyantlarının nasıl etki edeceğini bilmiyoruz. Yakın bir zamanda da bu mutasyonların özellikleri yapılan çalışmalar sonucu açıklanacaktır" dedi.
Giriş Tarihi: 14.02.2021 15:52Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 20:58
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Bilim Kurulu üyesi o tarihi işaret etti! O açıklama dikkat çekti! "Mutasyonlu virüs Nisan ayının sonuna kadar.."
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Bilim Kurulu üyesi o tarihi işaret etti! O açıklama dikkat çekti! "Mutasyonlu virüs Nisan ayının sonuna kadar.."
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Bilim Kurulu üyesi o tarihi işaret etti! O açıklama dikkat çekti! "Mutasyonlu virüs Nisan ayının sonuna kadar.."
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Bilim Kurulu üyesi o tarihi işaret etti! O açıklama dikkat çekti! "Mutasyonlu virüs Nisan ayının sonuna kadar.."
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11
Bilim Kurulu üyesi o tarihi işaret etti! O açıklama dikkat çekti! "Mutasyonlu virüs Nisan ayının sonuna kadar.."