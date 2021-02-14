15 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bilim Kurulu üyesi o tarihi işaret etti! O açıklama dikkat çekti! "Mutasyonlu virüs Nisan ayının sonuna kadar.."

Bilim Kurulu üyesi o tarihi işaret etti! O açıklama dikkat çekti! "Mutasyonlu virüs Nisan ayının sonuna kadar.."

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Türkiye'de şu anda 400 civarında insanın mutasyonlu virüs ile enfekte olduğunu söyledi. Tezer, "Güney Afrika ve İngiltere varyantlarının olduğunu biliyoruz. Ülkemize has mutasyonların olduğunu da biliyoruz; ama ülkemizdeki varyantlarının nasıl etki edeceğini bilmiyoruz. Yakın bir zamanda da bu mutasyonların özellikleri yapılan çalışmalar sonucu açıklanacaktır" dedi.

Giriş Tarihi: 14.02.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 20:58
  • 1
  • 11
Bilim Kurulu üyesi o tarihi işaret etti! O açıklama dikkat çekti! "Mutasyonlu virüs Nisan ayının sonuna kadar.."
Bilim Kurulu üyesi o tarihi işaret etti! O açıklama dikkat çekti! Mutasyonlu virüs Nisan ayının sonuna kadar..

Bilim Kurulu üyesi o tarihi işaret etti! O açıklama dikkat çekti! Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Güney Afrika ve İngiltere varyantlarının olduğunu biliyoruz. Ülkemize has mutasyonların olduğunu da biliyoruz; ama ülkemizdeki varyantlarının nasıl etki edeceğini bilmiyoruz. Yakın bir zamanda da bu mutasyonların özellikleri yapılan çalışmalar sonucu açıklanacaktır" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Bilim Kurulu üyesi o tarihi işaret etti! O açıklama dikkat çekti! "Mutasyonlu virüs Nisan ayının sonuna kadar.."
Bilim Kurulu üyesi o tarihi işaret etti! O açıklama dikkat çekti! Mutasyonlu virüs Nisan ayının sonuna kadar..

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, yaptığı açıklamada İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da görülen mutasyonların tüm dünyada sorun teşkil etmeye başladığını ve nisan ayının sonuna kadar mutasyonlu virüsün Avrupa'da baskın tip olacağını kaydetti.

14 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 11
Bilim Kurulu üyesi o tarihi işaret etti! O açıklama dikkat çekti! "Mutasyonlu virüs Nisan ayının sonuna kadar.."
Bilim Kurulu üyesi o tarihi işaret etti! O açıklama dikkat çekti! Mutasyonlu virüs Nisan ayının sonuna kadar..

"UYGULAYACAĞIMIZ KURALLAR ÇOK ÖNEMLİ"

Tezer, "Ülkemizde de Sağlık Bakanlığının verisine göre 400 civarında insanın mutasyonlu virüs ile enfekte olduğunu, Güney Afrika ve İngiltere varyantlarının olduğunu biliyoruz. Ülkemize has mutasyonların olduğunu da biliyoruz; ama ülkemizdeki varyantlarının nasıl etki edeceğini bilmiyoruz.

  • 4
  • 11
Bilim Kurulu üyesi o tarihi işaret etti! O açıklama dikkat çekti! "Mutasyonlu virüs Nisan ayının sonuna kadar.."
Bilim Kurulu üyesi o tarihi işaret etti! O açıklama dikkat çekti! Mutasyonlu virüs Nisan ayının sonuna kadar..

Ama dünyada İngiltere varyantının mutasyonunun daha kolay hücreye yapıştığını daha çok enfeksiyon geliştirdiğini ve daha düşük miktarda virüs yüküyle enfeksiyon geliştirdiğini biliyoruz. Ancak Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları aynı mutasyona sahip olsa da ek başka mutasyonlar da gösteriyor.

  • 5
  • 11
Bilim Kurulu üyesi o tarihi işaret etti! O açıklama dikkat çekti! "Mutasyonlu virüs Nisan ayının sonuna kadar.."
Bilim Kurulu üyesi o tarihi işaret etti! O açıklama dikkat çekti! Mutasyonlu virüs Nisan ayının sonuna kadar..

Bu mutasyonlarda aşı ya da doğal hastalık geçirseniz de oluşan antikorlarda nötralizasyonu tam istediğimiz şekilde gerçekleştiremiyor. Bu da aşı ve doğal enfeksiyon sonrası belki tekrar hastalanmanıza sebep olabilecek bir hadise. Bunların bizi endişe edici duruma getirmemesi için uygulayacağımız kurallar çok önemli. Maske, mesafe ve hijyen beraberinde aşılamaların hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor" dedi.