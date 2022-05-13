Müge Anlı ile Türkiye gündemine oturan Muhammet Burhan cinayetinde sıcak gelişme! O isim üzerinden itiraf geldi

"SELAMİ'NİN YARGILANMASINI İSTİYORUM"

Fatma Burhan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Ben eşim öldürüldükten iki gün sonra kendisine sordum. 'Ben yapmadım' dedi. Bundan iki gün önce oltalara bakmaya gittikleri için sordum. 'Bu cinayeti sen mi işledin?' dedim.