13 Mayıs 2022, Cuma
Müge Anlı ile Türkiye gündemine oturan Muhammet Burhan cinayetinde sıcak gelişme! O isim üzerinden itiraf geldi
Türkiye, Amasya'da öldürülen iki çocuk babası Muhammet Burhan'ı konuşuyor. Muhammet Burhan'ın akrabaları ve arkadaşları bu cinayetin çözülmesi için günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oluyor. Cinayeti ele alan Müge Anlı, öldürülen Muhammet Burhan'ın eşi ile itiraf konuşması yaptı.
Giriş Tarihi: 13.05.2022 16:58 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 17:04
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