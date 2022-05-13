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Haberler Galeri Müge Anlı ile Türkiye gündemine oturan Muhammet Burhan cinayetinde sıcak gelişme! O isim üzerinden itiraf geldi

Müge Anlı ile Türkiye gündemine oturan Muhammet Burhan cinayetinde sıcak gelişme! O isim üzerinden itiraf geldi

Türkiye, Amasya'da öldürülen iki çocuk babası Muhammet Burhan'ı konuşuyor. Muhammet Burhan'ın akrabaları ve arkadaşları bu cinayetin çözülmesi için günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oluyor. Cinayeti ele alan Müge Anlı, öldürülen Muhammet Burhan'ın eşi ile itiraf konuşması yaptı.

Giriş Tarihi: 13.05.2022 16:58 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 17:04
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Müge Anlı ile Türkiye gündemine oturan Muhammet Burhan cinayetinde sıcak gelişme! O isim üzerinden itiraf geldi

Amasya Aksalur köyünde 16 Ağustos 2021 tarihinde öldürülen 27 yaşındaki iki çocuk babası Muhammet Burhan cinayetinde düğüm çözülüyor. Cinayeti ele alan Müge Anlı, öldürülen Muhammet Burhan'ın eşi ile itiraf konuşması yaptı. Canlı yayında gözyaşları içinde Müge Anlı ile baş başa konuşmak isteyen Fatma Burhan, "Tutuklansın istiyorum" diyerek yasak aşkı Selami Şen'i işaret etti.

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Müge Anlı ile Türkiye gündemine oturan Muhammet Burhan cinayetinde sıcak gelişme! O isim üzerinden itiraf geldi

Öldürülen Muhammet Burhan'ın eşi Fatma Burhan'ın, eşi ölmeden 2 ay önce ilişkisini bitirdiğini söylediği Selami Şen, bir süredir şüphelerin odağında yer alıyor. Şüphelerin sebebi ise Müge Anlı'ya konuşan görgü tanıklarının Selami Şen'i olay günü, olay yerine yakın yerde görmüş olmaları.

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Müge Anlı ile Türkiye gündemine oturan Muhammet Burhan cinayetinde sıcak gelişme! O isim üzerinden itiraf geldi

İşte Muhammet Burhan cinayeti ile ilgili son dakika haberinin ayrıntıları.

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Müge Anlı ile Türkiye gündemine oturan Muhammet Burhan cinayetinde sıcak gelişme! O isim üzerinden itiraf geldi

Muhammet Burhan'ın eşi Fatma Burhan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

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Müge Anlı ile Türkiye gündemine oturan Muhammet Burhan cinayetinde sıcak gelişme! O isim üzerinden itiraf geldi

"SELAMİ'NİN YARGILANMASINI İSTİYORUM"

Fatma Burhan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Ben eşim öldürüldükten iki gün sonra kendisine sordum. 'Ben yapmadım' dedi. Bundan iki gün önce oltalara bakmaya gittikleri için sordum. 'Bu cinayeti sen mi işledin?' dedim.