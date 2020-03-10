MEB son dakika: Türkiye'de okullar tatil mi? Türkiye'de yurt dışına çıkış yasağı var mı?

Türkiye'de yurt dışına çıkış yasağı var mı? Okullar tatil mi? Çin'de ortaya çıkan ve çoğu ülkeye yayılan koronavirüse ilişkin Türkiye'de önlemler alınıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yurt dışına çıkış yasağı ve okulların tatil edilip edilmeyeceği yönünde açıklamalarda bulundu. Peki, Türkiye'de okullar tatil mi? MEB açıklaması var mı? Yurt dışına çıkış yasağı var mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.03.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 17:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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