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MEB son dakika: Türkiye'de okullar tatil mi? Türkiye'de yurt dışına çıkış yasağı var mı?

Türkiye'de yurt dışına çıkış yasağı var mı? Okullar tatil mi? Çin'de ortaya çıkan ve çoğu ülkeye yayılan koronavirüse ilişkin Türkiye'de önlemler alınıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yurt dışına çıkış yasağı ve okulların tatil edilip edilmeyeceği yönünde açıklamalarda bulundu. Peki, Türkiye'de okullar tatil mi? MEB açıklaması var mı? Yurt dışına çıkış yasağı var mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.03.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 17:54
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MEB son dakika: Türkiye'de okullar tatil mi? Türkiye'de yurt dışına çıkış yasağı var mı?
MEB son dakika: Türkiye'de okullar tatil mi? Türkiye'de yurt dışına çıkış yasağı var mı?

Son dakika haberi... Türkiye'de okullar tatil edilecek mi? Türkiye'de yurt dışına çıkış yasağı var mı? Koronavirüs gelişmelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merak edilen sorulara yanıt verdi. Koronavirüse ilişkin alınan önlemler çerçevesinde Başkan Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayınlanabileceğini belirten Bakan Koca, okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında da konuştu. Peki, Türkiye'de okullar tatil mi? MEB'den açıklama geldi mi? Türkiye'de yurt dışına çıkış yasağı var mı? İşte cevaplar...

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MEB son dakika: Türkiye'de okullar tatil mi? Türkiye'de yurt dışına çıkış yasağı var mı?
MEB son dakika: Türkiye'de okullar tatil mi? Türkiye'de yurt dışına çıkış yasağı var mı?

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VAR MI?

Bakan Koca, kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayınlanabileceğini belirtti.

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MEB son dakika: Türkiye'de okullar tatil mi? Türkiye'de yurt dışına çıkış yasağı var mı?
MEB son dakika: Türkiye'de okullar tatil mi? Türkiye'de yurt dışına çıkış yasağı var mı?

TÜRKİYE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Koronavirüs önlemleriyle ilgili okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Bakan Koca, önlemler ile ilgili yaptığı açıklamada bu konuya da değindi. Bakan Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi.

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MEB son dakika: Türkiye'de okullar tatil mi? Türkiye'de yurt dışına çıkış yasağı var mı?
MEB son dakika: Türkiye'de okullar tatil mi? Türkiye'de yurt dışına çıkış yasağı var mı?

MEB'DEN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE "KORONAVİRÜS" UYARISI

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan şehrinde ortaya çıkan Kovid-19 vaka sayısının komşu ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde arttığı belirtildi.

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MEB son dakika: Türkiye'de okullar tatil mi? Türkiye'de yurt dışına çıkış yasağı var mı?
MEB son dakika: Türkiye'de okullar tatil mi? Türkiye'de yurt dışına çıkış yasağı var mı?

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) de yeni virüsün hızla yayıldığını ifade ettiği aktarılan yazıda şunlar kaydedildi: