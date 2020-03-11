Koronavirüsten nasıl korunulur? Koronavirüsten korunmak için neler yapılır? Koronavirüsten korunmanın yolları

Koronavirüsten nasıl korunulur? sorusunun cevabı, Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından internet dünyasında araştırılmaya başlandı. Türkiye'de 1 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korkulacak bir durum olmadığını, ve vakanın durumunun iyi olduğunu söyledi. Bakan Koca vatandaşlardan gerekli önlemlerin de alınmasını istedi. İnternet dünyasında Koronavirüsten nasıl korunulur? Koronavirüsten korunmak için neler yapılır? Koronavirüsten korunmanın yolları başlıkları araştırıldı. İşte koronavirüsten uzak durmanın yolları.