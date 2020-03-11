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Koronavirüsten nasıl korunulur? Koronavirüsten korunmak için neler yapılır? Koronavirüsten korunmanın yolları

Koronavirüsten nasıl korunulur? sorusunun cevabı, Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından internet dünyasında araştırılmaya başlandı. Türkiye'de 1 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korkulacak bir durum olmadığını, ve vakanın durumunun iyi olduğunu söyledi. Bakan Koca vatandaşlardan gerekli önlemlerin de alınmasını istedi. İnternet dünyasında Koronavirüsten nasıl korunulur? Koronavirüsten korunmak için neler yapılır? Koronavirüsten korunmanın yolları başlıkları araştırıldı. İşte koronavirüsten uzak durmanın yolları.

Giriş Tarihi: 11.03.2020 01:20 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 01:28
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Koronavirüsten nasıl korunulur? Koronavirüsten korunmak için neler yapılır? Koronavirüsten korunmanın yolları

Coronavirüs belirtileri nelerdir? Kendimizi ve çevremizdekileri Koronavirüs enfeksiyonuna karşı en etkili şekilde korumak için; el hijyeni, solunum hijyeni, uygun mesafeyi korumak konuları en önemli unsurlardır. Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüsten korunmak için neler yapılabileceği konusunda detayları kısaca derledik.

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Koronavirüsten nasıl korunulur? Koronavirüsten korunmak için neler yapılır? Koronavirüsten korunmanın yolları

Peki, coronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmak için neler yapılır? İşte cevaplar..

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Koronavirüsten nasıl korunulur? Koronavirüsten korunmak için neler yapılır? Koronavirüsten korunmanın yolları

CORONA VİRÜS NEDİR?

Yeni corona virüs solunum yollarında enfeksiyon yapan bir virüstür.

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Koronavirüsten nasıl korunulur? Koronavirüsten korunmak için neler yapılır? Koronavirüsten korunmanın yolları

CORONA VİRÜS NASIL BULAŞIR?

Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların;

*ortamdaki diğer bireyler tarafından solunmasıyla ,

*damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin , ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaştığı tahmin edilmektedir.

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Koronavirüsten nasıl korunulur? Koronavirüsten korunmak için neler yapılır? Koronavirüsten korunmanın yolları

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

• Yüksek Ateş

• Öksürük

• Solunum sıkıntısı

• Şiddetli vakalarda zatürre , ağır solunum yetmezliği , böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir.