Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de görüldü mü? Corona virüsü olan ve olmayan ülkeler hangileri?

"ÖNÜMÜZDEKİ BİR AYLIK ZAMAN DİLİMİNİ DAHA FARKLI GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR"

"Önümüzdeki bir aylık zaman dilimini, özellikle bu anlamda daha farklı geçirmemiz gerekiyor." diyen Koca, şunları kaydetti:

"Daha az temaslı, yurt dışına mümkün mertebe gidilmeyen, mümkün mertebe evde kendisini izole eden ve yaşlılarla özellikle temas içinde olmayan bir dönemi geçirmemiz gerekiyor."

Sağlık Bakanı Koca, "Bu süreçte bu enfeksiyonun dışarıdan geleceğini düşünüyoruz veya gelmiş olduğunu düşünüyoruz. Tespit edemediğimizi söylüyoruz ama bugün yarın tespit etmeyeceğimiz anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.