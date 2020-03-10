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Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de görüldü mü? Corona virüsü olan ve olmayan ülkeler hangileri?
Corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Risksiz bir ülke yok, yurt dışına çıkılmasın" uyarısında bulunarak, "Türkiye'de corona virüsü var mı?" sorusuna yanıt verdi. Ülkemiz ve dünya gündeminde bulunan corona virüsü ile ilgili son gelişmeler neler? Corona virüsü Türkiye'de görüldü mü? Corona virüsü olan ve olmayan ülkeler hangileri? İşte corona virüsü ile ilgili son durum...
Giriş Tarihi: 10.03.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 16:53
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