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Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de görüldü mü? Corona virüsü olan ve olmayan ülkeler hangileri?

Corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Risksiz bir ülke yok, yurt dışına çıkılmasın" uyarısında bulunarak, "Türkiye'de corona virüsü var mı?" sorusuna yanıt verdi. Ülkemiz ve dünya gündeminde bulunan corona virüsü ile ilgili son gelişmeler neler? Corona virüsü Türkiye'de görüldü mü? Corona virüsü olan ve olmayan ülkeler hangileri? İşte corona virüsü ile ilgili son durum...

Giriş Tarihi: 10.03.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 16:53
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Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de görüldü mü? Corona virüsü olan ve olmayan ülkeler hangileri?

Türkiye'de corona virüsü var mı? Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılarak binlerce kişinin ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Covid-19 olarak bilinen koronavirüsün Türkiye'de olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Peki, Corona virüsü Türkiye'de görüldü mü? Corona virüsü olan ve olmayan ülkeler hangileri? İşte cevaplar...

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Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de görüldü mü? Corona virüsü olan ve olmayan ülkeler hangileri?

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgını ile ilgili olarak, "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz; bu virüs tespit edilebilmiş değil." dedi.

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Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de görüldü mü? Corona virüsü olan ve olmayan ülkeler hangileri?

Bakan Koca, "Türkiye'de tespit edilen bir vaka olmadığını net söylüyoruz. Ama ülkeye giriş için anormal bir risk taşıyor." şeklinde konuştu.

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Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de görüldü mü? Corona virüsü olan ve olmayan ülkeler hangileri?

"ÖNÜMÜZDEKİ BİR AYLIK ZAMAN DİLİMİNİ DAHA FARKLI GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR"

"Önümüzdeki bir aylık zaman dilimini, özellikle bu anlamda daha farklı geçirmemiz gerekiyor." diyen Koca, şunları kaydetti:

"Daha az temaslı, yurt dışına mümkün mertebe gidilmeyen, mümkün mertebe evde kendisini izole eden ve yaşlılarla özellikle temas içinde olmayan bir dönemi geçirmemiz gerekiyor."

Sağlık Bakanı Koca, "Bu süreçte bu enfeksiyonun dışarıdan geleceğini düşünüyoruz veya gelmiş olduğunu düşünüyoruz. Tespit edemediğimizi söylüyoruz ama bugün yarın tespit etmeyeceğimiz anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de görüldü mü? Corona virüsü olan ve olmayan ülkeler hangileri?

"Yurt dışından gelen kişinin kendisini 14 gün evde izole etmesini hassasiyetle istiyoruz"

Koca, "'Risksiz bir ülke var.' Asla inanmayın. Yarın riskli olabilir. Bunun için mümkün mertebe yurt dışına çıkılmamalı. Yurt dışından gelen vatandaşımız veya gelen kişinin, kendisini mutlaka 14 gün evde izole etmesini hassasiyetle istiyoruz." şeklinde konuştu.