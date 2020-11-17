Kabine toplantısı son dakika: Halı sahalar kapanacak mı? 17 Kasım halı sahalar kapanıyor mu?

Halı sahalar kapanacak mı? Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine toplantısı sonrasında çıkacak kararlar merak ediliyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında mekanlar için alınacak kararlar merak ediliyor. En çok yapılan aktivitiler arasında bulunan halı sahalar için yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği ise vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, halı sahalar kapanacak mı? 17 Kasım halı sahalar kapanıyor mu?