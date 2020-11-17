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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Halı sahalar kapanacak mı? 17 Kasım halı sahalar kapanıyor mu? Kabine toplantısı son dakika: Halı sahalar kapanacak mı? 17 Kasım halı sahalar kapanıyor mu?
Halı sahalar kapanacak mı? Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine toplantısı sonrasında çıkacak kararlar merak ediliyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında mekanlar için alınacak kararlar merak ediliyor. En çok yapılan aktivitiler arasında bulunan halı sahalar için yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği ise vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, halı sahalar kapanacak mı? 17 Kasım halı sahalar kapanıyor mu?
Giriş Tarihi: 17.11.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 16:53
Halı sahalar kapanacak mı? 17 Kasım halı sahalar kapanıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Normalleşme döneminde açılan halı sahalar için alınacak kararlar merak ediliyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında mekanlar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine toplantısında çıkacak kararlara ahaber.com.tr üzerinden ulalabilirsiniz. İşte, halı sahalar kapanacak mı? 17 Kasım halı sahalar kapanıyor mu?
GALERİ DEVAM EDİYOR HALI SAHALAR KAPANACAK MI?
Sosyal hayatta koronavirüs pandemisi sebebiyle yasakların gelme ihtimaline bağlı olarak futbol severler halı sahalar kapanacak mı sorusunun yanıtı gün içinde araştırılmaya başlandı. Bilim Kurulu toplantısından çıkan bu 'somut tedbir' tavsiyesi sonrası gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kabine toplantısı bugün saatler 15.30'u gösterdiğinde başlayacak ve yeni tedbirler belli olacak.
HALI SAHALAR KAPANACAK MI? KABİNE TOPLANTISI SONRASI HALI SAHALAR KARARI NE OLACAK?
Halı sahaların henüz kapanması ile ilgili bilgi yer almadı. Güncel bilgiler gelince haberimizde yer alacaktır. En son İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede yeni tedbirler kapsamında spor salonları, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerlerinin en geç saat 22.00'de kapanmaları uygun görüldü.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin hiç kuşkusuz ki en önemli gündem maddesi bu soru olacak. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu dün bir araya gelmiş, yeni tavsiye kararları almıştı. Bilim Kurulu'nun kararlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı." ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin vakaların tehlikeli boyutlarda olduğu illerde sokağa çıkma kısıtlamasına gidebileceği belirtiliyor.
OKULLARDA ARA TATİL UZAYACAK MI?
Koronavirüs vakalarının artması sonrası gözlerin çevrildiği bir başka konuda okullardaki eğitim durumu. Yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilirken, geçtiğimiz hafta ara tatile girilmişti. Ara tatil sonrası okulların açılıp açılmayacağı tartışılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı paylaşımlarda, vakaların artmasının eğitimi zora soktuğunu belirtiyor.
Bugünkü toplantıda okulların ara tatilinin uzayabileceği iddia ediliyor. Başkan Erdoğan bu konuda da net bir açıklama yapacak.