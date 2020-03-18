Kızıyla gündem olan Seda Bakan’ın eşi bakın kim çıktı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasına yer alan Seda Bakan, son olarak Instagram'dan kızı Leyla ile birlikte yaptığı paylaşımla gündem oldu. Minik Leyla tatlılığıyla sosyal medyayı sallarken Seda Bakan'ın eşi merak konusu oldu. İşte Seda Bakan'ın merak edilen eşi…

