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Kızıyla gündem olan Seda Bakan’ın eşi bakın kim çıktı!
Oyuncu Seda Bakan 2014 yılında nikah masasına oturmuş ve geçtiğimiz yıl Ağustos ayında kızını kucağına almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Seda Bakan, son gönderisinde kızıyla birlikte fotoğrafını yayınladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte 'gerekli olmadıkça evden dışarı çıkmayın' tedbirini dikkate alan Seda Bakan, kızı Leyla ile sosyal medya gündeminde. Minik Leyla tatlılığıyla sosyal medyayı sallarken, internet kullanıcıları Seda Bakan'ın eşini merak etti. İşte Seda Bakan'ın merak edilen eşi...
Giriş Tarihi: 18.03.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 10:02
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