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LGS adayları dikkat! 2020 Lise kontenjanları yayımlandı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il lise kontenjanları listesi
2020 LGS 20 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 16 Temmuz'da açıklanacak. Sınava hazırlanan binlerce öğrenci sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini gerçekleştirecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte il il lise kontenjanları belirlendi. İllerin lise kontenjan bilgilerini görüntülemek için haberimize göz atabilirsiniz. İşte 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il lise kontenjanları listesi...
Giriş Tarihi: 08.05.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 12:40
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