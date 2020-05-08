LGS adayları dikkat! 2020 Lise kontenjanları yayımlandı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il lise kontenjanları listesi

2020 lise kontenjanları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında LGS sınavının tarihi 20 Haziran'a ertelenmişti. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, sınav sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını bildirdi. Sınavın tamamlanmasının ardından yüz binlerce öğrenciyi tercih heyecanı saracak. Sınav öncesinde illerin lise kontenjanları merak ediliyor. MEB'in yayımladığı kılavuzda tüm illerin lise kontenjanları belli oldu. İşte 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il lise kontenjanları listesi...