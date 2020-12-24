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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması hakkında son dakika açıklamalarda bulunuyor. Daha önce yüz yüze eğitim için 4 Ocak Pazartesi gününü işaret eden MEB, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatilinin de eklendiğini belirtti. İşte, okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2020 23:06 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 23:11
Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB, uzaktan eğitimin uzatıldığını duyurdu. Alınan yeni kararla MEB yaptığı açıklamada, "2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek" dedi. İşte, okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek." denildi.
25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresinin de eklendiği bildirildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
MEB'DEN AÇIKLAMA
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili bazı düzenlemeler yapıldı.
Buna göre, ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanıyla belirlenecek.
Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecek.