Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB, uzaktan eğitimin uzatıldığını duyurdu. Alınan yeni kararla MEB yaptığı açıklamada, "2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek" dedi. İşte, okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?