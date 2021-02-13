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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Pazartesi okullar açılacak mı, ertelendi mi? 15 Şubat'ta hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim... MEB son dakika: Pazartesi okullar açılacak mı, ertelendi mi? 15 Şubat'ta hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim... Son dakika... 15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kademeli olarak yüz yüze eğitimin başlayacağı duyurulmuştu. Pazartesi günü bitecek olan yarıyıl tatili ile birlikte milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitimin detaylarını araştırmaya başladı. Hangi sınıfların okula gideceği, yüz yüze eğitimin ertelenip ertelemediği konusunda bazı sorular gündeme geldi. Peki, pazartesi okullar açılacak mı, ertelendi mi? 15 Şubat'ta hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 13.02.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 15:09
Son dakika... Pazartesi okullar açılacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle online eğitime geçen öğrenciler için son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada, yarıyıl tatilinin ardından kademeli olarak yüz yüze eğitime geçileceği duyurulmuştu. Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak öğrenciler yüz yüze eğitim olup olmayacağını araştırıyor. Peki, pazartesi okullar açılacak mı, ertelendi mi? 15 Şubat'ta hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 15 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR AÇILACAK MI?
2020-2021 yarıyıl tatili sona erdi. Öğrenciler ikinci dönem eğitimine 15 Şubat Pazartesi günü başlayacaklar. Pazartesi kademeli olarak bazı sınıflar okula gidecekler. İşte yüz yüze eğitimin detayları...
15 ŞUBAT'TA HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?
15 Şubat Pazartesi günü köy yerleşim yerlerinde bulunan ilkokul düzeyindeki yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile Türkiye genelindeki yaklaşık 2 bin 700 anaokulunda yüz yüze eğitime geçilecek. Diğer sınıflar online eğitime devam edecek.
1 MART'TA HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?
1 Mart Pazartesi günü ilkokullar tüm sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime geçecek. İlkokul öğrencileri, eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecek. Özel gereksinimli öğrenciler için de özel eğitim okulları ve sınıfları, aynı tarihten itibaren yüz yüze eğitim vermeye başlayacak.
İlkokul 8 ve 12. sınıf düzeyindeki kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrenciler de 1 Mart'ta ders başı yapacak.
8. VE 12. SINIFLARIN YÜZ YÜZE EĞİTİMİ NASIL OLACAK?
Okullar, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için de kapılarını tam zamanlı olarak 1 Mart'tan itibaren açacak. Bu öğrenciler, Bilim Kurulunun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacak.