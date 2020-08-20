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MEB son dakika! Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? Özel okul ücretleri ne olacak?
Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? Okulların açılmasına kısa süre kala özel okul ücretlerinin iadesi konusu yeniden gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması veliler tarafından takip ediliyor. Peki, Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? Özel okul ücretleri ne olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 20.08.2020 22:24 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 22:27
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