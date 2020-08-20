MEB son dakika! Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? Özel okul ücretleri ne olacak?

Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? Özel okul ücretleri ne olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel öğretim kurumlarının, öğrencilerin eğitim hakkı başta olmak üzere bünyesindeki öğretmen ve çalışanların haklarını da gözeterek velilerin, maddi ve manevi talepleriyle ilgili yapmakla yükümlü oldukları düzenlemelerin yakın takipçisi olunacağı bildirildi. Peki, Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? Özel okul ücretleri ne olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...