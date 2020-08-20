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MEB son dakika! Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? Özel okul ücretleri ne olacak?

Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? Okulların açılmasına kısa süre kala özel okul ücretlerinin iadesi konusu yeniden gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması veliler tarafından takip ediliyor. Peki, Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? Özel okul ücretleri ne olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 22:24 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 22:27
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MEB son dakika! Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? Özel okul ücretleri ne olacak?

Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? Özel okul ücretleri ne olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel öğretim kurumlarının, öğrencilerin eğitim hakkı başta olmak üzere bünyesindeki öğretmen ve çalışanların haklarını da gözeterek velilerin, maddi ve manevi talepleriyle ilgili yapmakla yükümlü oldukları düzenlemelerin yakın takipçisi olunacağı bildirildi. Peki, Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? Özel okul ücretleri ne olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika! Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? Özel okul ücretleri ne olacak?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özel öğretim kurumlarının salgın süreciyle başlayan yeni dönemdeki hizmet koşullarının, Bakanlığın ilgili birimleri tarafından hassasiyetle takip edildiği, kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

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MEB son dakika! Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? Özel okul ücretleri ne olacak?

Bu süreçte önceliğin öğrencilerin, velilerin, öğretmenler ve çalışanların sağlıklı, güvenilir bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerinden yararlanması ve eğitimin devamlılığı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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MEB son dakika! Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? Özel okul ücretleri ne olacak?

"Bu noktadan hareketle, özel okul velileri tarafından Bakanlığımıza ulaştırılan talep ve öneriler, titizlikle değerlendirilmiş ve dikkate alınması gereken hususlar, özel okul temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılmıştır.

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MEB son dakika! Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? Özel okul ücretleri ne olacak?

Dünyada ve ülkemizde eğitim alanında yaşanan bu zorlu süreçte özel öğretim kurumlarımızın, öğrencilerimizin eğitim hakkı başta olmak üzere bünyesindeki öğretmen ve çalışanların haklarını da gözeterek velilerimizin maddi manevi talepleriyle ilgili yapmakla yükümlü oldukları düzenlemelerin yakın takipçisi olacağız."