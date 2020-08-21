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Haberler Galeri CHP Belediyesi Aydın'da 1500 yıllık zeytin ağacının dibine villa yaptılar

CHP Belediyesi Aydın'da 1500 yıllık zeytin ağacının dibine villa yaptılar

Ağaçları bahane ederek ayaklanma başlatan CHP'nin belediyesi Aydın'da karşılaşılan manzara görenleri şaşkına çevirdi. Sözde doğa koruyucusu CHP, Aydın Kuşadası'nda 1500 yıllık zeytin ağacının dibine yapılan villaya sessiz kaldı.

Giriş Tarihi: 21.08.2020 00:22 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 08:36
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CHP Belediyesi Aydın'da 1500 yıllık zeyin ağacının dibine villa yaptılar
CHP Belediyesi Aydın'da 1500 yıllık zeyin ağacının dibine villa yaptılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yürüyüşe çıkan bir turist rehberi, 1500 yaşındaki zeytin ağacının 40 santimetre yakınına bir villa yapıldığını gördü. Sözde çevre dostu CHP, tarihi ağacın katlimanına sessiz kaldı.

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CHP Belediyesi Aydın'da 1500 yıllık zeyin ağacının dibine villa yaptılar
CHP Belediyesi Aydın'da 1500 yıllık zeyin ağacının dibine villa yaptılar

Aydın'da bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacının hemen yanına villa inşa edildi.

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CHP Belediyesi Aydın'da 1500 yıllık zeyin ağacının dibine villa yaptılar
CHP Belediyesi Aydın'da 1500 yıllık zeyin ağacının dibine villa yaptılar

Turist rehberi Ceyda Baydur, Kuşadası'nda yürüyüş yaparken ağacı fark etti.

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CHP Belediyesi Aydın'da 1500 yıllık zeyin ağacının dibine villa yaptılar
CHP Belediyesi Aydın'da 1500 yıllık zeyin ağacının dibine villa yaptılar

"Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği"ne haber verdi.

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CHP Belediyesi Aydın'da 1500 yıllık zeyin ağacının dibine villa yaptılar
CHP Belediyesi Aydın'da 1500 yıllık zeyin ağacının dibine villa yaptılar

Bölgeye giden dernek üyeleri, bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacının 40 santimetre yanına villa yapıldığını gördü.