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CHP Belediyesi Aydın'da 1500 yıllık zeytin ağacının dibine villa yaptılar
Ağaçları bahane ederek ayaklanma başlatan CHP'nin belediyesi Aydın'da karşılaşılan manzara görenleri şaşkına çevirdi. Sözde doğa koruyucusu CHP, Aydın Kuşadası'nda 1500 yıllık zeytin ağacının dibine yapılan villaya sessiz kaldı.
Giriş Tarihi: 21.08.2020 00:22Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 08:36
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CHP Belediyesi Aydın'da 1500 yıllık zeyin ağacının dibine villa yaptılar
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CHP Belediyesi Aydın'da 1500 yıllık zeyin ağacının dibine villa yaptılar
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CHP Belediyesi Aydın'da 1500 yıllık zeyin ağacının dibine villa yaptılar
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CHP Belediyesi Aydın'da 1500 yıllık zeyin ağacının dibine villa yaptılar
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CHP Belediyesi Aydın'da 1500 yıllık zeyin ağacının dibine villa yaptılar