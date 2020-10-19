Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA! Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman başlayacak? MEB SON DAKİKA! Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman başlayacak?
Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz pazartesi ilkokul 1. sınıfların ardından 2. 3. 4. 8. ve lise 12. sınıflar da geçtiğimiz hafta okula başladı. Hal böyle olunca diğer sınıflar kendileri için okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. İşte, Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 19.10.2020 22:51 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 22:56
Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılına kısa süre kala veliler ve öğrenciler okulların ne zaman tamamen açılacağını merak ediyor. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra, ilkokul 2. 3. 4.; ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıflar da yüz yüze eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR 5. 6. 7. VE 9. 10. 11. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?
Haberimizden, diğer sınıflar için okulların açılması hakkında son dakika gelişmelerini bulabilir ve merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.
"Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. Bilim Kurulu'nda da bugün konuşulmuş oldu. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili biz vaka seyrini, sayılarını tekrar değerlendirip, gerektiğinde kademeli olarak bir geçiş yapılacağı zaten söylenmişti, kademeli geçişe de geçmiş olacağız. Burada özellikle salgının seyri ve de yüz yüze eğitimle öğrencilerin o yaş gruplarındaki dağılımın, nasıl şekillendiğini gördükten sonra gündeme alınmış olur. Dolayısıyla önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu'nun da bugün değerlendirmesi bu şekilde oldu." diye konuştu.
ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin diğer kademelerde ne zaman başlayacağına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:
'Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak. Bir takvim yok, olamaz çünkü vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun bir ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum, onlar da izliyorlar, onlar da şu an bilmiyorlar. Bunu bilmezken 'şöyle olacak' demek çok doğru değil. Biz büyük bir sorumluluk altındayız ve bu sorumluluk altında da çok dikkatli karar vermeliyiz. Amacımız, temennimiz hepsini açmak
Selçuk, diğer kademelerle ilgili de kademeli ve seyreltilmiş bir model mi düşünüleceği sorusu üzerine şu an için böyle düşünüldüğünü söyledi. Selçuk, il hıfzıssıhha kurulları eğitimle ilgili tavsiyede bulunursa bunu dikkate alacaklarını belirtti. Selçuk, 'Her ilde her şey aynı olacaktır, böyle bir katiyetle konuşamayız. Biz duruma bakarak esnek bir değerlendirme yapmak zorundayız' sözlerini kullandı.