AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? İşte MEB 2020 takvimi...

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Lise eğitimini dışarıdan sürdüren öğrenciler kayıt olduğu AÖL sınavları için tarihler açıklandı. MEB 2020-2021 açık lise sınav takvimi öğrenciler tarafından araştırılıyor. Sınavların nasıl yapılacağı ise merak edilen başka husus oluyor. İşte, AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? İşte MEB 2020 takvimi...