Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? İşte MEB 2020 takvimi... AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? İşte MEB 2020 takvimi...
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Lise eğitimini dışarıdan sürdüren öğrenciler kayıt olduğu AÖL sınavları için tarihler açıklandı. MEB 2020-2021 açık lise sınav takvimi öğrenciler tarafından araştırılıyor. Sınavların nasıl yapılacağı ise merak edilen başka husus oluyor. İşte, AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? İşte MEB 2020 takvimi...
Giriş Tarihi: 19.10.2020 22:20 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 22:28
AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 dönemi sınav tarihleri açıklandı. Açık Lise sınavları bu yıl Aralık ayında gerçekleştirilecek. Giriş yerleri sınavdan 4 gün önce adayların erişimine açılacak. İşte, AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? İşte MEB 2020 takvimi...
GALERİ DEVAM EDİYOR SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri GenelMüdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle, çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.
Sınavlarda;
– Her dersten 20 soru sorulmaktadır.
– Her soru 4 seçeneklidir.
– Her doğru cevabın değeri 5 puandır.
– Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).
– Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
I. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette Yayınlanması: 02 Aralık 2020
I. Dönem Sınavları: 05 Aralık 2020 Cumartesi – 06 Aralık 2019 Pazar
I. Dönem Sınav Sonuçlarının İnternette Yayınlanması: 02 Ocak 2021
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YOKSA SINAV MERKEZLERİNDE Mİ YAPILACAK?
AÖL kayıt işlemlerinin çok kısa bir süre sonra bitecek olmasıyla öğrenciler AÖL sınavları online mı yoksa sınav merkezinde mi yapılacak araştırmaya başladı.