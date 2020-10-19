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KPSS 2020 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS lisans sonuçları 22 Ekim'de mi açıklanacak?
KPSS 2020 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2020 sınav takviminde KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklandı. KPSS sınavına giren adaylar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Devlet kurumlarında iş bulmak isteyenler sonuçların ardından tercih süreci başlayacak. İşte, KPSS 2020 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS lisans sonuçları 22 Ekim'de mi açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.10.2020 23:12 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 23:20
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