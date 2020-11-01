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01 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri POMEM'de kritik gelişme! 2020 polislik başvuruları ne zaman, tarih açıklandı mı? 27. Dönem POMEM başvuru şartları belli oldu mu? POMEM'de kritik gelişme! 2020 polislik başvuruları ne zaman, tarih açıklandı mı? 27. Dönem POMEM başvuru şartları belli oldu mu?
2020 polislik başvuruları ne zaman, tarih açıklandı mı? POMEM kapsamında polis alımları duyurusu yayımlandı. POMEM başvuruları için gelecek tarih açıklaması adaylar tarafından yakından takip ediliyor. KPSS lisans sınavlarının sonlanmasının ardından gözler polislik alımları için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, 2020 polislik başvuruları ne zaman, tarih açıklandı mı? 27. Dönem POMEM başvuru şartları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 01.11.2020 21:38 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 21:44
2020 polislik başvuruları ne zaman, tarih açıklandı mı? 27. Dönem POMEM başvuru şartları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polislik hayalleri kuran binlerce aday, Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. POMEM kurumlarında eğitim görmek isteyen adaylar, yeni dönem başvuru tarihini araştırıyor. Konu ile ilgili tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2020 polislik başvuruları ne zaman, tarih açıklandı mı? 27. Dönem POMEM başvuru şartları belli oldu mu?
GALERİ DEVAM EDİYOR 27. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Polis Akademisi tarafından 27. Dönem POMEM başvurularının başlayacağı tarih henüz duyurulmadı. Ancak, başvuruların KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gerçekleştirilmesi bekleniyor. ÖSYM takvimine göre, 2020 KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da açıklanacak. Buna göre, 27. Dönem POMEM başvurularının aralık ayı gibi başlaması tahminler arasında. Konu ile ilgili resmi açıklam geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,
e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
f) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,