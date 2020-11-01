2020 polislik başvuruları ne zaman, tarih açıklandı mı? 27. Dönem POMEM başvuru şartları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polislik hayalleri kuran binlerce aday, Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. POMEM kurumlarında eğitim görmek isteyen adaylar, yeni dönem başvuru tarihini araştırıyor. Konu ile ilgili tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2020 polislik başvuruları ne zaman, tarih açıklandı mı? 27. Dönem POMEM başvuru şartları belli oldu mu?