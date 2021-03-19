MEB son dakika: Ortaokul sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Ortaokul sınavları yüz yüze mi olacak? Online...

ORTAOKUL VE LİSE SINAVLARI YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "yerinde karar" uygulamasına ilişkin, "Her hafta risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenecek. Vali ve il hıfzıssıhha kurulu, o ilde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek." dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk liselerde yüz yüze sınavlar ile ilgili olarak ise, ''8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek." açıklamasında bulundu.