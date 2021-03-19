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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Ortaokul sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Ortaokul sınavları yüz yüze mi olacak? Online... MEB son dakika: Ortaokul sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Ortaokul sınavları yüz yüze mi olacak? Online...
Ortaokul sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler sınavların iptal olup olmayacağı konusu hakkında sorgulamaları sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili detaylara yer verildi. İşte, ortaokul sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Ortaokul sınavları yüz yüze mi olacak? Online...
Giriş Tarihi: 19.03.2021 22:06
Ortaokul sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Ortaokul sınavları yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere yazı gönderildi ve neler yazdığı milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından merak edilmeye başlandı. İşte, ortaokul sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Ortaokul sınavları yüz yüze mi olacak? Online...
GALERİ DEVAM EDİYOR ORTAOKUL VE LİSE SINAVLARI YAPILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "yerinde karar" uygulamasına ilişkin, "Her hafta risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenecek. Vali ve il hıfzıssıhha kurulu, o ilde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek." dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk liselerde yüz yüze sınavlar ile ilgili olarak ise, ''8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek." açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili detaylara yer verildi.
Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak.
Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.