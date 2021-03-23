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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Ortaokul sınavları iptal olacak mı? 5, 6, 7. sınıf sınavlar iptal mi oldu? İşte son gelişmeler MEB son dakika: Ortaokul sınavları iptal olacak mı? 5, 6, 7. sınıf sınavlar iptal mi oldu? İşte son gelişmeler
Ortaokul sınavları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler uzun bir süre uzaktan eğitim görmüştü. 15 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde bazı sınıflarda kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Yüz yüze eğitim ile birlikte sınavların bazıları da yüz yüze yapılmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından sosyal medya üzerinden 'Sınavlar iptal olacak mı?' paylaşımları yapılıyor. Peki, ortaokul sınavlar iptal olacak mı? 5, 6, 7. sınıf sınavlar iptal mi oldu? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 23.03.2021 12:55
Ortaokul sınavları iptal olacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, okullarda sınavlar salgının seyrine göre yapılacak. Bazı illerde yüz yüze sınavlar başlarken, internet üzerinde bazı sorular gündeme geldi. Sınava katılan öğrenciler ve velileri sınavların iptal olup olmayacağını araştırıyor. Peki, ortaokul sınavlar iptal olacak mı? 5, 6, 7. sınıf sınavlar iptal mi oldu? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ORTAOKUL SINAVLARI İPTAL OLACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, sınavların iptal olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Sınavların iptaline ilişkin resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
ORTAOKUL VE LİSELERDE SINAVLAR NE ZAMAN?
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.
Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler okullarında sınavlarına belirlenen takvimde giriyor. Yüz yüze eğitime başlamayan sınıflarda ise sınavların ne zaman nasıl yapılacağı açıklanmadı. Bilindiği gibi ilk dönemde ilkokul ve ortaokul öğrencileri ödevler, derse katılımları ve projelerle notlarını almışlardı. İlkokul, ortaokul öğrencilerine karne verilirken; liseliler karne almamıştı.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Bakan Ziya Selçuk, ara tatil ve okulların kapanması ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok."