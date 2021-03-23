Mahir Ünal açıkladı! Kabine değişikliği 2021 ne zaman olacak? Bakanlar değişiyor mu? Yeni bakanlar listesi açıklandı mı?

Kabine değişikliği olacak mı, sorusu son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Ankara kulislerinde dolaşan Kabine değişikliği ile ilgili son dakika açıklaması geldi. AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal, Kabine değişikliği olup olmayacağı konusunda merak edilen soruları yanıtladı. Peki, Kabine değişikliği 2021 ne zaman olacak? Bakanlar değişiyor mu? Yeni bakanlar listesi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 23.03.2021 12:31 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 12:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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