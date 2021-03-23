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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Mahir Ünal açıkladı! Kabine değişikliği 2021 ne zaman olacak? Bakanlar değişiyor mu? Yeni bakanlar listesi açıklandı mı? Mahir Ünal açıkladı! Kabine değişikliği 2021 ne zaman olacak? Bakanlar değişiyor mu? Yeni bakanlar listesi açıklandı mı? Kabine değişikliği olacak mı, sorusu son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Ankara kulislerinde dolaşan Kabine değişikliği ile ilgili son dakika açıklaması geldi. AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal, Kabine değişikliği olup olmayacağı konusunda merak edilen soruları yanıtladı. Peki, Kabine değişikliği 2021 ne zaman olacak? Bakanlar değişiyor mu? Yeni bakanlar listesi açıklandı mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 23.03.2021 12:31 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 12:31
Kabine değişikliği olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklik olacağı iddialarına yönelik son dakika gelişmesi yaşanıyor. AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal, canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ünal, merak edilen 'Kabine değişikliği olacak mı' sorusuna da yanıt verdi. Peki, Kabine değişikliği 2021 ne zaman olacak? Bakanlar değişiyor mu? Yeni bakanlar listesi açıklandı mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAKANLAR DEĞİŞİYOR MU?
Ankara kulislerinde konuşulan kabine değişikliği iddialarına ilişkin ilk açıklama AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal'dan geldi. Ünal,
"Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir" dedi. KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ 2021 NE ZAMAN OLACAK?
Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:
"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz." KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, Kabine toplantısının hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmadı. Son toplantı 15 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilmişti. Bu hafta yapılması beklenen toplantının kesin tarihi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
SON TOPLANTIDA HANGİ KARARLAR ALINDI?
Son yapılan Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
'Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken, şehirlerimizin, tedbirlere uyma derecelerine göre gelecekte hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini de söylemiştik. Sağlık Bakanlığımız, salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Bugünkü Kabine Toplantımızda, son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk.