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Haberler Galeri MEB son dakika: Ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim tarihi belli mi?

MEB son dakika: Ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim tarihi belli mi?

Ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Günlük koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında okulların açılacağı tarih merak ediliyor. Eylül ayının ilk günlerinde veliler ve öğrenciler okulların açılacağı tarihi araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde açılış tarihi hakkında açıklamalarında bulundu. Bakan Selçuk, " Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermemek için mazeret bildirebilir" dedi. 21 Eylül'de hangi sınıfların okula başlayacağı araştırılıyor. Peki, Ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 09.09.2020 20:38 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 20:45
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MEB son dakika: Ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim tarihi belli mi?

Ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ne zaman başlayacağını açıkladı. Günlük koronavirüs vaka sayılarının artması sonrasında veliler ve öğrenciler yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

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MEB son dakika: Ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim tarihi belli mi?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; okullarda yüz yüze eğitim, ilk aşamada anaokulu ve ilkokul birinci sınıf düzeyinde 21 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime başlangıç hazırlıklarıyla ilgili basın açıklaması öncesinde, 81 il müdürüyle bu kez sahadaki son durumu değerlendirdi. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in, il müdürlerini yüz yüze eğitimin uygulamasına ilişkin belirlenen usûl ve esaslar konusunda ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmesiyle başlayan video konferansta, hazırlıklara ilişkin tüm detaylar paylaşıldı ve belirlenen plan çerçevesinde hazırlıkların en kısa sürede tamamlanması istendi.

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MEB son dakika: Ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim tarihi belli mi?

GEREKLİ KONTROLLERİN YAPILMASI TALİMATINI VERDİ

'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'nun uygulanmasıyla ilgili denetim çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda, dezenfeksiyon ve günlük hijyen için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini konusunda da bilgilendirme yapıldı.

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MEB son dakika: Ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim tarihi belli mi?

Meslek liselerinin, dezenfektan ve ihtiyaç duyulan hijyen ürünlerinin üretimi noktasında okulların ihtiyacını karşılamaya hazır olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, okul yönetimleriyle bu konudaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve anlık çözüm mekanizmalarıyla gerekli kontrollerin yapılması talimatını verdi. 2 bin denetmen ile devam eden okul denetimleri ve 'Okulum Temiz Belgesi' belgelendirme süreçleriyle ilgili de bilgi alan Bakan Selçuk, okul yöneticilerinin bu konudaki fedakâr ve özverili çalışmalarının desteklenmesi için saha iletişiminin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

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MEB son dakika: Ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim tarihi belli mi?

Bakan Selçuk'un 81 ilin milli eğitim müdürüyle gerçekleştirdiği video konferansta, devam eden uzaktan eğitim çalışmaları da ele alındı. Erişim güçlüğü yaşayan öğrencilere ulaşmak için köylere ve en uzak mezralara kadar ulaşan il ve ilçe yöneticilerine teşekkür eden Bakan Selçuk, en yakın EBA Destek Noktası'na ulaşım için ihtiyaç duyan öğrencilerin ve ailelerin bire bir iletişimle bilgilendirilmesini istedi.