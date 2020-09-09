MEB son dakika: Ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim tarihi belli mi?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; okullarda yüz yüze eğitim, ilk aşamada anaokulu ve ilkokul birinci sınıf düzeyinde 21 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime başlangıç hazırlıklarıyla ilgili basın açıklaması öncesinde, 81 il müdürüyle bu kez sahadaki son durumu değerlendirdi. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in, il müdürlerini yüz yüze eğitimin uygulamasına ilişkin belirlenen usûl ve esaslar konusunda ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmesiyle başlayan video konferansta, hazırlıklara ilişkin tüm detaylar paylaşıldı ve belirlenen plan çerçevesinde hazırlıkların en kısa sürede tamamlanması istendi.