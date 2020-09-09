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MEB son dakika: Ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim tarihi belli mi?
Ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Günlük koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında okulların açılacağı tarih merak ediliyor. Eylül ayının ilk günlerinde veliler ve öğrenciler okulların açılacağı tarihi araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde açılış tarihi hakkında açıklamalarında bulundu. Bakan Selçuk, " Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermemek için mazeret bildirebilir" dedi. 21 Eylül'de hangi sınıfların okula başlayacağı araştırılıyor. Peki, Ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 09.09.2020 20:38 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 20:45
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