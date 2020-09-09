YÖK açıklaması geldi mi? Üniversiteler bu sene açılacak mı? 2020-2021 üniversiler hibrit, uzaktan eğitim mi olacak? Online...

Üniversiteler bu sene açılacak mı? Eylül ayının gelmesiyle birlikte üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Üniversiteyi kazanan ve hali hazırda eğitimini sürdüren öğrenciler sıkça okulların açılacağı ve eğitime başlayacağı tarihi sorguluyor. YÖK Başkanı geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Sağlık Bakanlığı, üniversiteler için tavsiye kararını açıklamıştı. Peki, YÖK açıklaması geldi mi? Üniversiteler bu sene açılacak mı? 2020-2021 üniversiler hibrit, uzaktan eğitim mi olacak? Online...