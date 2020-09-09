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Haberler Galeri YÖK açıklaması geldi mi? Üniversiteler bu sene açılacak mı? 2020-2021 üniversiler hibrit, uzaktan eğitim mi olacak? Online...

YÖK açıklaması geldi mi? Üniversiteler bu sene açılacak mı? 2020-2021 üniversiler hibrit, uzaktan eğitim mi olacak? Online...

Üniversiteler bu sene açılacak mı? Eylül ayının gelmesiyle birlikte üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Üniversiteyi kazanan ve hali hazırda eğitimini sürdüren öğrenciler sıkça okulların açılacağı ve eğitime başlayacağı tarihi sorguluyor. YÖK Başkanı geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Sağlık Bakanlığı, üniversiteler için tavsiye kararını açıklamıştı. Peki, YÖK açıklaması geldi mi? Üniversiteler bu sene açılacak mı? 2020-2021 üniversiler hibrit, uzaktan eğitim mi olacak? Online...

Giriş Tarihi: 09.09.2020 19:18 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 19:25
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YÖK açıklaması geldi mi? Üniversiteler bu sene açılacak mı? 2020-2021 üniversiler hibrit, uzaktan eğitim mi olacak? Online...

YÖK açıklaması geldi mi? Üniversiteler bu sene açılacak mı? 2020-2021 üniversiler hibrit, uzaktan eğitim mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından öğrenciler okulların ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Sağlık Bakanlığı, YÖK'e tavsiye kararını iletti. Birçok üniversite uzaktan eğitim kararı aldığını açıkladı. Öğrenciler üniversitelerin açılış tarihini merak ediyor. Peki, YÖK açıklaması geldi mi? Üniversiteler bu sene açılacak mı? 2020-2021 üniversiler hibrit, uzaktan eğitim mi olacak? Online...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK açıklaması geldi mi? Üniversiteler bu sene açılacak mı? 2020-2021 üniversiler hibrit, uzaktan eğitim mi olacak? Online...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, DERSLER ONLİNE MI OLACAK?

YÖK, Bakanlıktan üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda il pandemi veya il umumi hıfzıssıhha kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş istedi. Edinilen son dakika bilgisine göre, Bakanlıktan YÖK'e gönderilen cevabi yazıda, üniversitelerde güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması önerildi.

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YÖK açıklaması geldi mi? Üniversiteler bu sene açılacak mı? 2020-2021 üniversiler hibrit, uzaktan eğitim mi olacak? Online...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Haberimizden, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararını bulabilir, 2020-2021 üniversitelerin açılış tarihini öğrenebilirsiniz.

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YÖK açıklaması geldi mi? Üniversiteler bu sene açılacak mı? 2020-2021 üniversiler hibrit, uzaktan eğitim mi olacak? Online...

Sağlık Bakanlığınca, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderilen görüş yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi önerildi.

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YÖK açıklaması geldi mi? Üniversiteler bu sene açılacak mı? 2020-2021 üniversiler hibrit, uzaktan eğitim mi olacak? Online...

YÖK tarafından rektörlüklere Kovid-19 sürecinde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Kovid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca tedbir alındığı ve bunların uygulamaya konulduğu belirtildi.