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Son dakika: 7 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İllerin listesi...
7 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yasakların yeniden gelmesi gündeme geliyor. Sosyal medyada hafta sonu sokağa çıkma yasağı geleceği iddiası sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 7 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İllerin listesi...
Giriş Tarihi: 09.09.2020 21:57Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 22:02