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Haberler Galeri Son dakika: 7 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İllerin listesi...

Son dakika: 7 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İllerin listesi...

7 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yasakların yeniden gelmesi gündeme geliyor. Sosyal medyada hafta sonu sokağa çıkma yasağı geleceği iddiası sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 7 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İllerin listesi...

Giriş Tarihi: 09.09.2020 21:57 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 22:02
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Son dakika: 7 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İllerin listesi...

7 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yasakların geri geleceği söylentileri ortaya atılıyor. Nisan ve Mayıs ayından sonra en çok vaka sayısına ulaştığımız günlerde sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Vatandaşların gözü İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamasında. Peki, 7 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İllerin listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: 7 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İllerin listesi...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da vakaların tırmanış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. İstanbul'dan çok daha fazla vakanın bulunduğunu söyleyen Koca, kenttekileri tedbire davet etmişti.

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Son dakika: 7 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İllerin listesi...

Açıklamaların ardından gözler Başkent Ankara'ya çevrilmişti. Ankaralılar, herhangi bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.

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Son dakika: 7 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İllerin listesi...

Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti. Bunun yanı sıra, diğer illere ilişkin de bir sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor.

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Son dakika: 7 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İllerin listesi...

PARK VE PİKNİK ALANLARI

Yapılan toplantılarda, salgını önleme yöntemleri arasında, park ve piknik alanlarının yasaklanması, AVM girişlerine kontrol getirilmesi, lokantaların sadece açık alanlarında servis yapılmasına izin verilmesi gibi öneriler gündeme geldi.