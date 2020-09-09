Son dakika: 7 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İllerin listesi...

7 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yasakların geri geleceği söylentileri ortaya atılıyor. Nisan ve Mayıs ayından sonra en çok vaka sayısına ulaştığımız günlerde sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Vatandaşların gözü İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamasında. Peki, 7 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İllerin listesi...