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Haberler Galeri MEB son dakika: Online dersler ne zaman bitiyor? 2021 Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek?

MEB son dakika: Online dersler ne zaman bitiyor? 2021 Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek?

Son dakika... Okullar ne zaman kapanacak? Kovid-19 ile mücadele kapsamında okullarda online eğitime geçen öğrenciler, bu sene okulların kapanacağı tarihi merak ediyor. Normalleşme sürecine geçiş ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de online derslerin biteceği tarih oldu. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, online dersler ne zaman bitiyor? 2021 Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.05.2021 17:47
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MEB son dakika: Online dersler ne zaman bitiyor? 2021 Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek?

Online dersler ne zaman bitiyor? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Okulların kapanacağı tarihi merak eden vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara kilitlendi. Bakan Ziya Selçuk, okulların kapanış tarihi hakkında açıklamalarda bulundu. Online eğitimin biteceği tarih ve okulların kapanacağı tarih ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, online dersler ne zaman bitiyor? 2021 Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: Online dersler ne zaman bitiyor? 2021 Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek?

ONLINE DERSLER NE ZAMAN BİTİYOR?

Okullarda dönem sonuna kadar yüz yüze eğitimin olup olmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda online derslerin de hangi tarihte biteceği henüz bilinmiyor.

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MEB son dakika: Online dersler ne zaman bitiyor? 2021 Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2 Temmuz'a kadar okullar açık olacak. Ara tatili biliyorsunuz kaldırdık. 2 Temmuz tarihi diyelim ki başka bir durum oluştu elbette değişebilir. Şu andaki durum 2 Temmuz'dur. Yaz tatilinde ihtiyaç duyulan gruplarda çeşitli gençlik merkezlerinde veya kurumlarımızda çocuklarımızın eğitimini yaz boyunca da hem yüz yüze hem televizyondan devam edeceğiz."

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MEB son dakika: Online dersler ne zaman bitiyor? 2021 Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek?

İLKOKULLARDA SINIFTA KALMA VAR MI?

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda sınıfta kalma olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada 4. sınıflar için "seçmeli dersler dâhil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacak. Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

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MEB son dakika: Online dersler ne zaman bitiyor? 2021 Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek?

ORTAOKULLARDA SINIFTA KALMA OLACAK MI?

Ortaokul öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılında sınav işlemleri tercihe bırakıldı. 2. dönem sınav notu olmayan öğrenciler istedikleri takdirde yüz yüze sınavlara katılabilecek.

Sınavlara katılmak istemeyen ortaokul öğrencilerinin aileleri okula dilekçe vererek 1. dönem notlarının ölçme ve değerlendirme işlemlerinde kullanılması için talepte bulunabilecek.