MEB son dakika: Online dersler ne zaman bitiyor? 2021 Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek?

Son dakika... Okullar ne zaman kapanacak? Kovid-19 ile mücadele kapsamında okullarda online eğitime geçen öğrenciler, bu sene okulların kapanacağı tarihi merak ediyor. Normalleşme sürecine geçiş ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de online derslerin biteceği tarih oldu. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, online dersler ne zaman bitiyor? 2021 Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.05.2021 17:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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