İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi yarın açılıyor! Avrupa'nın en yüksek yapısı

Karaismailoğlu, "Yapımına 2017 yılında başladığımız Çamlıca Kulesi, toplam 30 bin 150 metrekare bir alana sahiptir. Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un ve hatta Avrupa'nın en yüksek yapısıdır. Betonarme yapısının yüksekliği 221 metre olan kulenin çelik anten yüksekliği 168 metredir. Çelik anteni ile birlikte yerden 369 metre yüksekliğe ulaşan kulemiz 9 büyüklüğünde depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dirençli bir şeklide inşa edilmiştir. Zemin kotu 218 metre olan Çamlıca Kulesi'nin zemin altında 4 kat ve üzerindeki 45 katı ile toplamda 49 katı bulunmaktadır. Kule 'de, 27 bin metrekare cephe kaplaması gerçekleştirilmiştir. Zemin katında podyumun yer aldığı kulenin teknik katlarının üzerinde seyir katları ve restoran katı ve kafe katları yer almaktadır" ifadelerini kullandı.