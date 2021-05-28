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İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi yarın açılıyor! Avrupa'nın en yüksek yapısı

Çamlıca Kulesi kaç metre | Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılışı gerçekleştirilecek Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'un ve hatta Avrupa'nın en yüksek yapısıdır. Betonarme yapısının yüksekliği 221 metre olan kulenin çelik anten yüksekliği 168 metredir. Çelik anteni ile birlikte yerden 369 metre yüksekliğe ulaşan kulemiz 9 büyüklüğünde depreme ve şiddetli rüzgârlara karşı dirençli bir şeklide inşa edilmiştir." dedi.

Giriş Tarihi: 28.05.2021 14:45 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 15:22
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İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi yarın açılıyor! Avrupa'nın en yüksek yapısı

Çamlıca Kulesi açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, cumartesi açılışı gerçekleştirilecek Çamlıca Kulesi'nde incelemede bulundu.

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İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi yarın açılıyor! Avrupa'nın en yüksek yapısı

İncelemeler sonrası konuşan Bakan Karaismailoğlu, kulenin bir süre önce yayıncılık hizmetleri vermek üzere faaliyetlerine başladığını, yarından sonra ise seyir terası, restoran, kafe, dinlenme salonları gibi alanlarıyla bir bütün olarak hizmete açılacağını belirtti.

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İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi yarın açılıyor! Avrupa'nın en yüksek yapısı

"İSTANBUL'UN HATTA AVRUPA'NIN EN YÜKSEK YAPISI"
Sözlerine kule hakkında teknik bilgiler vererek başlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kulenin İstanbul'un hatta Avrupa'nın en yüksek yapısı olduğunu belirtti.

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İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi yarın açılıyor! Avrupa'nın en yüksek yapısı

Karaismailoğlu, "Yapımına 2017 yılında başladığımız Çamlıca Kulesi, toplam 30 bin 150 metrekare bir alana sahiptir. Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un ve hatta Avrupa'nın en yüksek yapısıdır. Betonarme yapısının yüksekliği 221 metre olan kulenin çelik anten yüksekliği 168 metredir. Çelik anteni ile birlikte yerden 369 metre yüksekliğe ulaşan kulemiz 9 büyüklüğünde depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dirençli bir şeklide inşa edilmiştir. Zemin kotu 218 metre olan Çamlıca Kulesi'nin zemin altında 4 kat ve üzerindeki 45 katı ile toplamda 49 katı bulunmaktadır. Kule 'de, 27 bin metrekare cephe kaplaması gerçekleştirilmiştir. Zemin katında podyumun yer aldığı kulenin teknik katlarının üzerinde seyir katları ve restoran katı ve kafe katları yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

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İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi yarın açılıyor! Avrupa'nın en yüksek yapısı

"ÜLKEMİZ YAYINCILIK ALANINDA BİR İLKE DAHA İMZA ATMIŞ OLDU"
Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, "Çamlıca Kulesi sayesinde ülkemiz yayıncılık alanında bir ilke daha imza atmış oldu.