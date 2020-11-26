Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA | Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim takvimi... MEB SON DAKİKA | Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim takvimi...
Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler okulların yeniden ne zaman açılacağını merak ediyor. 23 Kasım ve 4 Ocak tarihleri arasında öğrenciler online eğitim almayı sürdürecek. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları ile 6, 7, 10. ve 11. sınıflar dışında tüm sınıflar kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamıştı. Yeni yılda okulların ne zaman açılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim takvimi...
Giriş Tarihi: 26.11.2020 22:33 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 22:41
Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 16-20 Kasım tarihleri arasında tatil yapan öğrenciler Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlamıştı. Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan okulların uzaktan eğitime dönüş yaptığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 il valiliğine gönderilen yazıda okulların açılma tarihi ve sınavların ne zaman yapılacağını duyurdu. İşte, okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim takvimi...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, 20 Kasım 2020 Cuma'dan 4 Ocak 2021 Pazartesi'ye kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesi kararı alındı.
Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları ile destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacak.
ANA SINIFLARI İLE ÖZEL EĞİTİME DEVAM EDİLECEK
Bakanlık ile ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda, resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirildi.
Bu kapsamda okul öncesi eğitim kurumlarında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacak. Bunun yanında fiziki imkanları uygun okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek.