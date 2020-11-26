MEB SON DAKİKA | Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim takvimi...

Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler okulların yeniden ne zaman açılacağını merak ediyor. 23 Kasım ve 4 Ocak tarihleri arasında öğrenciler online eğitim almayı sürdürecek. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları ile 6, 7, 10. ve 11. sınıflar dışında tüm sınıflar kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamıştı. Yeni yılda okulların ne zaman açılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim takvimi...