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Çin dünyayı şoka uğrattı! Koronavirüsün bu pazardan çıktığı sanılıyordu ama...

Son dakika haberine göre; Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ederken, Çin'den yapılan açıklama şoke etti. Hem Çin devlet televizyonu, hem de yetkililer virüsün kaynağına dair şok ifadeler kullandı. Üçüncü aşıyı geliştiren AstraZeneca'dan ise şüphe uyandıran açıklamalar geldi.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 09:48
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Çin dünyayı şoka uğrattı! Koronavirüsün bu pazardan çıktığı sanılıyordu ama...

Dünya genelinde 60 milyonun üstüne çıkan vaka sayısıyla gezegeni esir eden koronavirüsle ilgili, ezber bozan açıklamalar geldi.

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Çin dünyayı şoka uğrattı! Koronavirüsün bu pazardan çıktığı sanılıyordu ama...

Dünya medyasında yaygın kanı salgının ilk günlerinde Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentinde bulunan vahşi hayvan pazarından çıkarak diğer dünya ülkelerine yayıldığı teorisiydi.

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Çin dünyayı şoka uğrattı! Koronavirüsün bu pazardan çıktığı sanılıyordu ama...

ABD Başkanı Donald Trump dahil birçok ülke ve liderleri, Çin'deki hayvan pazarından virüsün başladığını söyleyerek Çin'i suçluyordu.

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Çin dünyayı şoka uğrattı! Koronavirüsün bu pazardan çıktığı sanılıyordu ama...

Çin de virüsün küresel salgın halini almasının ardından pazarın kapatıldığını duyurmuştu.

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Çin dünyayı şoka uğrattı! Koronavirüsün bu pazardan çıktığı sanılıyordu ama...

Ancak bugün Çin'den gelen peş peşe açıklamalar, aylar sonra virüsün kaynağına ilişkin yeni teoriler olabileceğini ortaya koydu.