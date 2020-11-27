Çin dünyayı şoka uğrattı! Koronavirüsün bu pazardan çıktığı sanılıyordu ama...

Son dakika haberine göre; Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ederken, Çin'den yapılan açıklama şoke etti. Hem Çin devlet televizyonu, hem de yetkililer virüsün kaynağına dair şok ifadeler kullandı. Üçüncü aşıyı geliştiren AstraZeneca'dan ise şüphe uyandıran açıklamalar geldi.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 09:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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