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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK başvuruları için kritik tarih! KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 yurt başvuru tarihi açıklandı mı? KYK başvuruları için kritik tarih! KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 yurt başvuru tarihi açıklandı mı?
KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite sınavının açıklanmasının ardından herhangi bir kuruma yerleşen ve eğitimini sürdüren öğrenciler KYK yurt başvurularının başlayacağı tarihi merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından burs başvurularının başladığı açıklamasının ardından, yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 2020-2021 yurt başvuru tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 30.10.2020 18:06 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 18:13
KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere barınma imkanı sağlanan yurt başvuruları için başvuru tarihi merak ediliyor. Burs başvurularının açıklanmasının ardından yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 yurt başvuru tarihi açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK YURT BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
2020-2021 KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvuruları ile ilgili açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır. Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz. Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır."
2020 KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?
2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı KYK yurtlarının aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişiyor. K.K.T.C'de bulunan KYK yurtlarında ise aylık ücret 400 TL.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim - 3 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, 3 Kasım Salı günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
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