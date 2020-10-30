KYK başvuruları için kritik tarih! KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 yurt başvuru tarihi açıklandı mı?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite sınavının açıklanmasının ardından herhangi bir kuruma yerleşen ve eğitimini sürdüren öğrenciler KYK yurt başvurularının başlayacağı tarihi merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından burs başvurularının başladığı açıklamasının ardından, yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 2020-2021 yurt başvuru tarihi açıklandı mı?