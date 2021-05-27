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e-Okul ile LGS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 LGS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınacak? MEB açıkladı!
LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 yılı liseye geçiş sınavı için geri sayım başladı. LGS'ye hazırlıklarını sürdüren binlerce öğrenci heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav giriş yerlerinin 27 Mayıs'ta erişime açılacağı bildirilmişti. Peki, e-Okul ile LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 LGS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 27.05.2021 10:00
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