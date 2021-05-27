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Haberler Galeri e-Okul ile LGS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 LGS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınacak? MEB açıkladı!

e-Okul ile LGS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 LGS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınacak? MEB açıkladı!

LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 yılı liseye geçiş sınavı için geri sayım başladı. LGS'ye hazırlıklarını sürdüren binlerce öğrenci heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav giriş yerlerinin 27 Mayıs'ta erişime açılacağı bildirilmişti. Peki, e-Okul ile LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 LGS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 27.05.2021 10:00
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e-Okul ile LGS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 LGS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınacak? MEB açıkladı!

e-Okul ile LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 LGS sınav giriş yerleri bugün açıklanacak. Liseye geçiş için gerçekleştirilecek LGS sınavına girecek adaylar, heyecan içinde sınava katılacağı yer bilgisini araştırıyor. LGS hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsini. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Okul ile LGS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 LGS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınacak? MEB açıkladı!

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MEB'in yayımladığı takvime göre, 2021 LGS sınavına giriş yerleri 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav giriş belgelerine e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ulaşabilecekler.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN...

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

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e-Okul ile LGS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 LGS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınacak? MEB açıkladı!

2021 LGS NE ZAMAN?

LGS 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum 9.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.

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e-Okul ile LGS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 LGS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınacak? MEB açıkladı!

2021 LGS NASIL OLACAK?

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe,T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecek.

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e-Okul ile LGS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 LGS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınacak? MEB açıkladı!

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.