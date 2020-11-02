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MEB son dakika: Okullarda sınavlar ne zaman başlar? İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?
Okullarda sınavlar ne zaman başlar? Pandemi döneminde evlerinden eğitimini sürdüren öğrenciler için yeni gelişmeler yaşanıyor. Kademeli olarak okullara dönen öğrenciler ve veliler sınavların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen son dakika yazısında tüm detaylar paylaşıldı. Okullarda sınavlar ne zaman başlar? İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak? Sorularının cevapları araştırılıyor. Bizde sizler için detaylara yazımızda değindik. İşte, sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?
Giriş Tarihi: 02.11.2020 17:02Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 17:07
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MEB son dakika: Okullarda sınavlar ne zaman başlar? İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?
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MEB son dakika: Okullarda sınavlar ne zaman başlar? İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?
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MEB son dakika: Okullarda sınavlar ne zaman başlar? İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?
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MEB son dakika: Okullarda sınavlar ne zaman başlar? İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?
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MEB son dakika: Okullarda sınavlar ne zaman başlar? İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?