02 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB son dakika: Okullarda sınavlar ne zaman başlar? İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?

MEB son dakika: Okullarda sınavlar ne zaman başlar? İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?

Okullarda sınavlar ne zaman başlar? Pandemi döneminde evlerinden eğitimini sürdüren öğrenciler için yeni gelişmeler yaşanıyor. Kademeli olarak okullara dönen öğrenciler ve veliler sınavların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen son dakika yazısında tüm detaylar paylaşıldı. Okullarda sınavlar ne zaman başlar? İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak? Sorularının cevapları araştırılıyor. Bizde sizler için detaylara yazımızda değindik. İşte, sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?

Giriş Tarihi: 02.11.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 17:07
  • 1
  • 16
MEB son dakika: Okullarda sınavlar ne zaman başlar? İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?
MEB son dakika: Okullarda sınavlar ne zaman başlar? İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?

Okullarda sınavlar ne zaman başlar? İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli MEB tarafından yapılan açıklamayı bekliyordu. Bakanlık tarafından yapılan son dakika açıklama sonrasında detaylar belli oldu. Kademeli olarak okullarına dönen öğrenciler, sınavların online mı, yüz yüze mi olacağını merak ediyordu. İşte, Okullarda sınavlar ne zaman başlar? İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
MEB son dakika: Okullarda sınavlar ne zaman başlar? İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?
MEB son dakika: Okullarda sınavlar ne zaman başlar? İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

MEB: Haftada 2 gün yüz yüze ve diğer günlerde uzaktan eğitim alan ya da velisinin isteği üzerine sadece uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren sadece uzaktan eğitime devam eden sınıflardaki öğrenciler için; sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

  • 3
  • 16
MEB son dakika: Okullarda sınavlar ne zaman başlar? İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?
MEB son dakika: Okullarda sınavlar ne zaman başlar? İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?

SINAV VE UYGULAMALARIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı pandemi döneminde yapılacak sınavlar ile ölçme değerlendirme yöntemleriyle ilgili detayları il ve ilçe müdürlüklerine gönderdiği bir genelgeyle açıkladı. Sınavlar okullarda yüz yüze yapılacak, ancak öğrenciler uzaktan eğitimle aldıkları derslerle ilgili de performans ödevleri hazırlayacak. Yıl sonu notları hem yazılı sınavlardan hem de performans çalışmalarının ortalamaları alınarak hesaplanacak. İşte 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde uygulanacak ölçme değerlendirmeyle ilgili tüm detaylar:

  • 4
  • 16
MEB son dakika: Okullarda sınavlar ne zaman başlar? İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?
MEB son dakika: Okullarda sınavlar ne zaman başlar? İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?

-Yüz yüze eğitim faaliyetleri ile birlikte uzaktan eğitim faaliyetleri de ölçme ve değerlendirme kapsamına alınacaktır.

-Haftada 5 gün yüz yüze eğitim alan köy okullarında sınavlar salgın öncesinde olduğu gibi yürütülmeye devam edecek.

-Haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılan okullarda ise sınav tarihlerlerine okullardaki zümre başkanları kurulu karar verecek.

  • 5
  • 16
MEB son dakika: Okullarda sınavlar ne zaman başlar? İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?
MEB son dakika: Okullarda sınavlar ne zaman başlar? İlkokul, ortaokul ve liseler için sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?

-Sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da Kovid

19 salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.