23 Kasım'da tüm sınıflar okula başlayacak mı? Eğitim ve öğretimlerine devam eden 1,2,3,4. sınıfların yanında sınav stresi yaşayan 8. ve 12. sınıfların okula dönmesine karar verilmişti. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında 5. ve 9. sınıfların 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacağı açıklanmıştı. Kritik süreçte öğrencileri riske etmek isteyen MEB, ince eliyip sık dokuyor. Bu aşamada 23 Kasım'da tüm sınıfların okula başlaması hakkında çalışmaların yürütüldüğü biliniyor. Mart ve Nisan ayından bu yana yüz yüze eğitimden uzak kalan bu öğrenciler için alınacak son dakika kararı bekleniyor. İşte, 23 Kasım'da tüm sınıflar okula başlayacak mı? Yüz yüze eğitim kararı...