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02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB 6,7,10,11. sınıflar için son dakika! 23 Kasım'da tüm sınıflar okula başlayacak mı? Yüz yüze eğitim kararı... MEB 6,7,10,11. sınıflar için son dakika! 23 Kasım'da tüm sınıflar okula başlayacak mı? Yüz yüze eğitim kararı...
Okullar ne zaman açılacak? sorusunun cevabını merak eden milyonlarca öğrenci ve veli, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor. Kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayan sınıfların yanı sıra 6,7,10 ve 11. sınıflar için son dakika açıklaması bekleniyor. 3. aşamada yapılan açıklamaya göre, 5. ve 9. sınıfların açılacağı duyuruldu. Öğrencilerin gözü ortaokul 6,7 ve lise 10,11. sınıflar için alınacak karara çevrildi. İşte, 23 Kasım'da tüm sınıflar okula başlayacak mı? Yüz yüze eğitim kararı...
Giriş Tarihi: 02.11.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 17:52
23 Kasım'da tüm sınıflar okula başlayacak mı? Eğitim ve öğretimlerine devam eden 1,2,3,4. sınıfların yanında sınav stresi yaşayan 8. ve 12. sınıfların okula dönmesine karar verilmişti. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında 5. ve 9. sınıfların 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacağı açıklanmıştı. Kritik süreçte öğrencileri riske etmek isteyen MEB, ince eliyip sık dokuyor. Bu aşamada 23 Kasım'da tüm sınıfların okula başlaması hakkında çalışmaların yürütüldüğü biliniyor. Mart ve Nisan ayından bu yana yüz yüze eğitimden uzak kalan bu öğrenciler için alınacak son dakika kararı bekleniyor. İşte, 23 Kasım'da tüm sınıflar okula başlayacak mı? Yüz yüze eğitim kararı...
GALERİ DEVAM EDİYOR MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI! TÜM SINIFLAR BAŞLIYOR...
Milli Eğitim Bakanlığı 6. 7. 10. ve 11. sınıflara da yüz yüze eğitim müjdesi verdi. Tüm sınıflar yüz yüze eğitime 23 Kasım'da geçiyor. Yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak. Okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçişin son aşaması da tamamlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 6 ve 7. sınıflarla lise 10 ve 11. sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlamasını planlıyor.
İlk etapta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, salgının Türkiye genelindeki seyrini ve yüz yüze eğitimde geçen süreçteki vaka artış oranlarını 16 Kasım'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirecek. Tüm sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte salgın riskine ilişkin olumsuz bir görüşe varılmaması halinde 6. 7. 10 ve 11. sınıflar 23 Kasım tarihinden itibaren haftada 2 gün okullarına gidecek. Sınıf mevcutlarının ve salgın riskinin göz önünde bulundurulmasıyla yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak.
5. VE 9. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?
"Hedefimiz, önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir. Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5'inci sınıflarda ve liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflar ile ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz."
OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİMDE ÜÇÜNCÜ AŞAMA 2 KASIM PAZARTESİ BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusunda 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağı üçüncü aşamanın detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçişler devam ediyor.