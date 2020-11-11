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Haberler Galeri Giresun'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor! Projenin görselleri ortaya çıktı: 7 ayda tamamlanacak...

Giresun'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor! Projenin görselleri ortaya çıktı: 7 ayda tamamlanacak...

Giresun'da, 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu, 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının da hasar gördüğü sel felaketinden en çok etkilenen Dereli'de, afetzedeler için inşa edilecek 144 konutun temeli atılarak, yapımına başlandı. Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, yaraların hızla sarıldığını belirterek, "Dereli'de yapılacak konutların 7 aylık bir sürede tamamlanmasını öngörüyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 09:01
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Giresun'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor! Projenin görselleri ortaya çıktı: 7 ayda tamamlanacak...
Giresun'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor! Projenin görselleri ortaya çıktı: 7 ayda tamamlanacak...

Giresun'da 22 Ağustos'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar ise sele kapılarak sürüklendi. 5'i asker, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu selde; 19 bina yıkıldı, 361 yapı hasar gördü, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Giresun'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor! Projenin görselleri ortaya çıktı: 7 ayda tamamlanacak...
Giresun'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor! Projenin görselleri ortaya çıktı: 7 ayda tamamlanacak...

YARALAR SARILDI, SELİN İZLERİ SİLİNDİ

Sel afetinin en fazla etkilediği Dereli ilçe merkezi, kaplanan çamur, taş ve topraktan, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi. Altyapının yanı sıra hasarlı binalar da iş makineleriyle yıkıldı. Selin izleri silinip, yaraların hızla sarıldığı ilçede esnaf, iş yerlerini açarken, yaşam normale döndü.

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Giresun'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor! Projenin görselleri ortaya çıktı: 7 ayda tamamlanacak...
Giresun'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor! Projenin görselleri ortaya çıktı: 7 ayda tamamlanacak...

KONUTLARIN TEMELİ ATILDI, İNŞAAT BAŞLADI

Sel felaketinden en çok etkilenen ve devlet-vatandaş iş birliğiyle yaraların sarıldığı Dereli'de, afetzedeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan projeyle TOKİ tarafından inşa edilecek 144 konutun altyapı ve yapım ihalesinin ardından temel atılıp, yapım çalışmaları başladı.

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Giresun'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor! Projenin görselleri ortaya çıktı: 7 ayda tamamlanacak...
Giresun'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor! Projenin görselleri ortaya çıktı: 7 ayda tamamlanacak...

İlçede yapılacak konutların 7 aylık bir sürede tamamlanması bekleniyor. Şehir siluetiyle uyumlu, modern mimarinin yöresel mimariyle buluşacağı yeni konutlar; yatay ve az katlı inşa edilip, bölge sakinlerine güvenli yeni bir yaşam alanı imkânı sunacak.

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Giresun'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor! Projenin görselleri ortaya çıktı: 7 ayda tamamlanacak...
Giresun'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor! Projenin görselleri ortaya çıktı: 7 ayda tamamlanacak...

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, ilçede yaşanan sel afetinin ardından yaraların hızla sarıldığını belirterek, 144 konutun yapımına başlandığını söyledi. Başkan Şenlikoğlu, "Dereli ilçesinde selin izlerinin silinmeye başlamasıyla hayat hızla normale döndü. Çarşı merkezinde de kentsel dönüşüm uygulandı. Afetzedeler için ilçe merkezine 144 konutun yapımına başlandı. Dereli'de yapılacak konutların 7 aylık bir sürede tamamlanmasını ön görüyoruz. Yıkım kararı alınan binalardaki esnafın geçici olarak taşınacağı 60 konteynerin kura çekimi de yapıldı, hak sahiplerine anahtar teslimi yapıldı" dedi.