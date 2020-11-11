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Giresun'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor! Projenin görselleri ortaya çıktı: 7 ayda tamamlanacak...
Giresun'da, 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu, 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının da hasar gördüğü sel felaketinden en çok etkilenen Dereli'de, afetzedeler için inşa edilecek 144 konutun temeli atılarak, yapımına başlandı. Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, yaraların hızla sarıldığını belirterek, "Dereli'de yapılacak konutların 7 aylık bir sürede tamamlanmasını öngörüyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 11.11.2020 08:57Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 09:01
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Giresun'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor! Projenin görselleri ortaya çıktı: 7 ayda tamamlanacak...
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Giresun'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor! Projenin görselleri ortaya çıktı: 7 ayda tamamlanacak...
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Giresun'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor! Projenin görselleri ortaya çıktı: 7 ayda tamamlanacak...
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Giresun'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor! Projenin görselleri ortaya çıktı: 7 ayda tamamlanacak...
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Giresun'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor! Projenin görselleri ortaya çıktı: 7 ayda tamamlanacak...