Giresun'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor! Projenin görselleri ortaya çıktı: 7 ayda tamamlanacak...

Giresun'da 22 Ağustos'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar ise sele kapılarak sürüklendi. 5'i asker, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu selde; 19 bina yıkıldı, 361 yapı hasar gördü, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü.