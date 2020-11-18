MEB resmi açıklama: Okullarda yazılı sınav olacak mı? Sınavlar iptal mi? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?

Son dakika... Okullarda yazılı sınav olacak mı? Başkan Erdoğan'ın okullarda yıl sonuna kadar online eğitime devam edileceği açıklamasının ardından en çok merak edilen konular arasında sınavlar yer aldı. Bilindiği üzere sınavların yüz yüze yapılması karar alınmıştı. Ancak yeni tedbirler kapsamında sınavların nasıl olacakğı merak edilmeye başlandı. Peki, okullarda yazılı sınav olacak mı? Sınavlar iptal mi? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.11.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 11:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL