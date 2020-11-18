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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB resmi açıklama: Okullarda yazılı sınav olacak mı? Sınavlar iptal mi? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak? MEB resmi açıklama: Okullarda yazılı sınav olacak mı? Sınavlar iptal mi? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak? Son dakika... Okullarda yazılı sınav olacak mı? Başkan Erdoğan'ın okullarda yıl sonuna kadar online eğitime devam edileceği açıklamasının ardından en çok merak edilen konular arasında sınavlar yer aldı. Bilindiği üzere sınavların yüz yüze yapılması karar alınmıştı. Ancak yeni tedbirler kapsamında sınavların nasıl olacakğı merak edilmeye başlandı. Peki, okullarda yazılı sınav olacak mı? Sınavlar iptal mi? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 18.11.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 11:24
Okullarda yazılı sınav olacak mı? Sınavlar ile ilgili MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kabine toplantısının ardından alınan yeni tedbirler duyuruldu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından öğrenci ve velileri tarafından okullardaki sınavlaın nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgilere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, okullarda yazılı sınav olacak mı? Sınavlar iptal mi? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLARDA SINAVLAR NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha önce alınan karara göre, online ve yüz yüze olarak gerçekleştirilen eğitim öğretim döneminde sınavların yüz yüze yapılacağı bildirilmişti. Ancak, alınan yeni tedbirler çerçevesinde sınavların online yapılması bekleniyor. Konu ile ilgili MEB'den açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
UZAKTAN EĞİTİN NASIL OLACAK?
Öğrenciler ara tatilden sonra uzaktan eğitime devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme daha sonra yapılacak.
ONLINE EĞİTİM NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında okullarda uygulanacak yeni tedbirler açıklandı. Buna göre, ara tatilden sonra okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak. Okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak gerçekleştirilecek.
MEB, DERS KİTAPLARINDAN SONRA ÖĞRENCİLER İÇİN ÜCRETSİZ YARDIMCI KAYNAKLAR DA HAZIRLADI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin ve velilerin ders kitabının dışında öğrenciler için çalışma kitabı, kaynak materyal taleplerine yanıt vermek için ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan 17,5 milyon kitabın okullara ücretsiz dağıtıldığını bildirdi.
Selçuk, Bakanlık Merkez Bina'da düzenlenen "Kitabım Hep Açık; Okulda, Evde, Öğretmenimle, Ailemle" ilkokul çalışma kitapları ve ortaokul dijital çalışma sayfaları tanıtım programına katıldı.