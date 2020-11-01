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01 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri KPSS sonuçları için beklenen açıklama! KPSS 2020 önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika! KPSS sonuçları için beklenen açıklama! KPSS 2020 önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika!
KPSS 2020 önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından binlerce adayın katılımıyla 25 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavı sonrasında sonuçlar için geri sayım sürüyor. Sınava giren önlisans adayları ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. Merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, KPSS 2020 önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.11.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 17:47
KPSS 2020 önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Soru ve cavap anahtarlarının açıklanmasının ardından sınava girenler hatırladıkları kadarıyla doğru cevap sayısında fikir sahibi oldu. ÖSYM yaptığı son dakika açıklaması ile sınavın açıklanacağı tarihi duyurdu. Böylelikle adayların merakla beklediği sorunun yanıtı cevap bulmuş oldu. İşte, ! KPSS 2020 önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin takvimine göre, 2020 KPSS ön lisans sonuçları 18 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test içinyapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içindeGenel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır.Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilentestlerin her birinden standart puanı olması gerekir.