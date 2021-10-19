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Haberler Galeri Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı! Sevenleri Fatih Camii'ne akın etti

Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı! Sevenleri Fatih Camii'ne akın etti

Türkiye'de ve dünyada geliştirdiği insansız hava aracı teknolojileriyle tanınan Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar 72 yaşında vefat etti. Yerli ve Milli teknolojide hamlesi için aralıksız çalışan Özdemir Bayraktar'ın cenazesi Hadımköy'deki Baykar fabrikasında çalışma arkadaşlarından helallik alınmasının ardından Fatih Camii'ne getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'a rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi. Haluk Bayraktar, babasının vefat haberini sosyal medya hesabından, "Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin." sözleri ile duyurdu. Selçuk Bayraktar ise "Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü..." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 14:49
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Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı! Sevenleri Fatih Camii’ne akın etti

BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 72 yaşında vefat etti. Acı haberi oğlu Haluk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuş, BAYKAR'dan yapılan açıklamada ise merhum Özdemir için "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü..." ifadelerine yer verilmişti.

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Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı! Sevenleri Fatih Camii’ne akın etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÖZDEMİR BAYRAKTAR'IN MİLLETİMİZE YAPTIĞI EŞSİZ HİZMETLER ASLA UNUTULMAYACAK
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır." ifadesini kullandı.

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Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı! Sevenleri Fatih Camii’ne akın etti

BAKANLAR TAZİYEYE GELDİ
Özdemir Bayraktar'ın cenazesi dün tören ve taziye ziyaretleri için Hadımköy'de yer alan Baykar Milli SİHA/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ne getirildi. Fabrikada bulunan cenaze, helallik alınmasının ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii'ne getirildi. Özdemir'in cenaze namazı, öğle namazına müteakip kılındı.

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Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı! Sevenleri Fatih Camii’ne akın etti

ÖZDEMİR BAYRAKTAR'IN CENAZESİ BAYKAR FABRİKASINDAN ÇIKARILDI
Özdemir Bayraktar'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Esenyurt'taki BAYKAR'ın fabrikasından alınarak, Fatih Camii'ne getirildi.

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Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı! Sevenleri Fatih Camii’ne akın etti

Cenaze namazı öncesi Selçuk Bayraklar eşi Sümeyye Erdoğan ve Bilal Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret ederek dua okudu. Cenaze törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bilal Erdoğan ve çok sayıda seveni katıldı. Taziyeleri, Selçuk Bayraktar eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Haluk Bayraktar kabul etti. Cenaze kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Sarıyer'de bulunan aile kabristanlığına götürüldü.