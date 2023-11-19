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Pazartesi okul var mı, yarın okullar tatil mi? MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, lise...

MEB son dakika duyurdu! İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı sağanak ve sel uyarıları, Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Özellikle ilkokul, ortaokul ve liselerde ara tatilin sona ermesiyle birlikte öğrenci, veli ve öğretmenler, hava durumu şartlarına dair güncel bilgileri takip etmeye başladı. Peki, Kasım ara tatil uzatıldı mı, yarın okullar açılacak mı, tatil mi? İşte, MEB açıklamaları...

Giriş Tarihi: 19.11.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 10:03
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MEB SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Pazartesi okul var mı son dakika? Ara tatilden sonra okullar açılacak mı, ne zaman?

"Pazartesi okullar tatil edildi mi son dakika?" sorusu binlerce öğrenci ve veli tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağışlar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, öğrenciler de okulların tatip olup olmayacağını sorguluyor. Peki, yarın okullar tatil mi son dakika? İşte Milli Eğitim Bakanlığı son açıklamalar...

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MEB SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Pazartesi okul var mı son dakika? Ara tatilden sonra okullar açılacak mı, ne zaman?

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARI GELDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısına göre; 18 Kasım 2023 sabah 03.00'dan 19 Kasım 2023 saat 16.00'ya kadar gökgürültülü sağanak yağış devam edecek.

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MEB SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Pazartesi okul var mı son dakika? Ara tatilden sonra okullar açılacak mı, ne zaman?

İşte o açıklama:

"Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) günün ilk saatlerinden itibaren Trakya Kesimi ile sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir.

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MEB SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Pazartesi okul var mı son dakika? Ara tatilden sonra okullar açılacak mı, ne zaman?

Kuvvetli yağışların yarın (Cumartesi) akşam saatlerinde, Bursa ve Yalova'da gece saatlerinde, İstanbul'da ise Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Kuvvetli yağışların sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi gerekmektedir."

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MEB SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Pazartesi okul var mı son dakika? Ara tatilden sonra okullar açılacak mı, ne zaman?

20 KASIM 2023 OKULLAR TATİL Mİ?

Megakent İstanbul'da 20 Kasım 2023 Pazartesi okullar açık olacak.