Pazartesi okul var mı, yarın okullar tatil mi? MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, lise...

MEB son dakika duyurdu! İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı sağanak ve sel uyarıları, Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Özellikle ilkokul, ortaokul ve liselerde ara tatilin sona ermesiyle birlikte öğrenci, veli ve öğretmenler, hava durumu şartlarına dair güncel bilgileri takip etmeye başladı. Peki, Kasım ara tatil uzatıldı mı, yarın okullar açılacak mı, tatil mi? İşte, MEB açıklamaları...

Giriş Tarihi: 19.11.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 10:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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