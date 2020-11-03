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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Açıköğretim sınav tarihleri açıklandı mı? 2020-2021 AÖF, AÖL güz dönemi ara sınavları ne zaman? Yüz yüze... Açıköğretim sınav tarihleri açıklandı mı? 2020-2021 AÖF, AÖL güz dönemi ara sınavları ne zaman? Yüz yüze...
AÖF, AÖL güz dönemi ara sınavları ne zaman? Açıköğretim sınav tarihleri ve sınav şekli belli oldu ve öğrenciler konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Açıköğretim kurumlarına bağlı gerçekleştirilen sınavların nasıl yapılacağı merak ediliyordu. Açıköğretim sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, 2020-2021 AÖF, AÖL güz dönemi ara sınavları ne zaman? Yüz yüze...
Giriş Tarihi: 03.11.2020 23:08 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 23:13
Açıköğretim sınav tarihleri açıklandı mı? 2020-2021 AÖF, AÖL güz dönemi ara sınavları ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin merakla beklediği AUZEF, Anadolu Üniversitesi ve ATA AÖF sınav tarihleri ve şekli belli oldu. Herhangi bir nedenden dolayı eğitimlerine açıköğretim üzerinden devam eden öğrenciler içim sınav tarihleri açıklandı. İşte, Açıköğretim sınav tarihleri açıklandı mı? 2020-2021 AÖF, AÖL güz dönemi ara sınavları ne zaman? Yüz yüze...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020 YILI AUZEF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI!
İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan duyuruda vize sınavlarının online olarak yapılacağına yer verildi. Sınav duyurusu şu şekilde: "
"Güz Dönemi Ara (Vize) sınavları 21 Kasım 2020 saat 06:00'da başlayıp 29 Kasım 2020 saat 23:59'da sona erecektir. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Ara (Vize) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.
Çevrimiçi (online) sınavlarınıza cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz ve toplamda 9 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.
Öğrencilerimizden, çevrimiçi(online) sınavların başladığı ilk gün ilk saatlerde ve son günlerde sınav sisteminde yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurmalarını, sınavlarına girmek için diğer zaman dilimlerini tercih etmelerini önemle rica ediyoruz. Not: Vize sınavının başarıya katkısının ne olacağı, final sınavının yöntemi belli olduktan sonra açıklanacaktır."