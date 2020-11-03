Açıköğretim sınav tarihleri açıklandı mı? 2020-2021 AÖF, AÖL güz dönemi ara sınavları ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin merakla beklediği AUZEF, Anadolu Üniversitesi ve ATA AÖF sınav tarihleri ve şekli belli oldu. Herhangi bir nedenden dolayı eğitimlerine açıköğretim üzerinden devam eden öğrenciler içim sınav tarihleri açıklandı. İşte, Açıköğretim sınav tarihleri açıklandı mı? 2020-2021 AÖF, AÖL güz dönemi ara sınavları ne zaman? Yüz yüze...