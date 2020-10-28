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Haberler Galeri MEB SON DAKİKA! Okullar ne zaman, Kasım'da mı tamamen açılacak? Ortaokul 6., 7. lise 10.,11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

MEB SON DAKİKA! Okullar ne zaman, Kasım'da mı tamamen açılacak? Ortaokul 6., 7. lise 10.,11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman, Kasım'da mı tamamen açılacak? Koronavirüs salgının etkisini gösterdiği dönemde uzaktan eğitime geçen öğrenciler, kademeli olarak yüz yüze eğitime başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kısa süre içinde bütün sınıfların yüz yüze eğitime başlamalarını istediklerini dile getirdi. 21 Eylül'de bazı sınıfların dönüş kararının ardından, 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitime başlayacak. İşte, Okullar ne zaman, Kasım'da mı tamamen açılacak? Ortaokul 6., 7. lise 10.,11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 28.10.2020 19:09 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 19:16
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MEB SON DAKİKA! Okullar ne zaman, Kasım'da mı tamamen açılacak? Ortaokul 6., 7. lise 10.,11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman, Kasım'da mı tamamen açılacak? Ortaokul 6., 7. lise 10.,11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda vaka sayısında artış olmadığını ve dışarıdan daha güvenilir olduğunu dile getirdi. Son dakika bilgilerine göre, 6,7 ve 10, 11. sınıflar için hazırlık yapıldığı iddia edildi. Okullar ne zaman, Kasım'da mı tamamen açılacak? Ortaokul 6., 7. lise 10.,11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Biz de sizler için merak edilen detayları araştırdık. İşte, bütün sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB SON DAKİKA! Okullar ne zaman, Kasım'da mı tamamen açılacak? Ortaokul 6., 7. lise 10.,11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Liselerde her bir sınav için bir ders saati süre verilecek, beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik derslerinin sınavları uygulamalı yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze yapılacak sınavların usul ve esaslarını belirledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla ilkokul ve ortaokul ile liselerde yüz yüze eğitim ve sınavlara ilişkin illere iki ayrı yazı gönderdi.

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MEB SON DAKİKA! Okullar ne zaman, Kasım'da mı tamamen açılacak? Ortaokul 6., 7. lise 10.,11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Gönderilen yazıya göre liselerde bugüne kadar yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olacak. Sınav uygulama takvimi, eğitim kurumu zümre başkanları kurulunca belirlenecek ve eğitim kurumu yönetimince tüm öğrencilere süresi içinde duyurulacak. Sınavlar, ihtiyaç duyulması halinde cumartesi günleri de dahil edilerek her bir sınav için bir ders saati süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacak.

Ayrıca liselerde beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik derslerinin sınavları uygulamalı yapılacak.

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MEB SON DAKİKA! Okullar ne zaman, Kasım'da mı tamamen açılacak? Ortaokul 6., 7. lise 10.,11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Sınav uygulamalarında öğrencilerin oturma planı fiziki mesafeyikoruyacak şekilde, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirler, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'na göre eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilecek.

Sınav sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde, durumlarına uygun paralı veya parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak.

Kendisinde ya da birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birisinde kronik hastalık bulunan öğrenciler ile kendisinin ya da birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birisinin Kovid 19'a yakalanması veya temaslı olması nedeniyle karantina kapsamına alınan ve bu nedenle sınavlara süresi içerisinde katılamayan öğrenciler, eğitim kurumunda uygun bir zamanda ve izole bir ortamda gerekli tedbirler uygulanarak sınava alınacak.Sınav uygulamalarında öğrencilerin oturma planı fiziki mesafeyikoruyacak şekilde, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirler, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'na göre eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilecek.

Sınav sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde, durumlarına uygun paralı veya parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak.

Kendisinde ya da birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birisinde kronik hastalık bulunan öğrenciler ile kendisinin ya da birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birisinin Kovid 19'a yakalanması veya temaslı olması nedeniyle karantina kapsamına alınan ve bu nedenle sınavlara süresi içerisinde katılamayan öğrenciler, eğitim kurumunda uygun bir zamanda ve izole bir ortamda gerekli tedbirler uygulanarak sınava alınacak.

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MEB SON DAKİKA! Okullar ne zaman, Kasım'da mı tamamen açılacak? Ortaokul 6., 7. lise 10.,11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

İlkokul ve ortaokullarda sınav uygulama esasları

Öte yandan resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yüz yüze eğitim faaliyetleriyle birlikte uzaktan eğitim faaliyetleri de ölçme ve değerlendirme kapsamına alınacak.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin hıfzıssıhha kurullarıyla iş birliği içinde aldığı kararlar doğrultusunda haftada 5 gün yüz yüze eğitim öğretim yapılan okullarda ölçme ve değerlendirme uygulamaları ilgi yönetmelik hükümleri doğrultusunda salgından önce olduğu gibi yürütülecek.

Sınavlar okul ortamında yapılacak ancak kendisinde veya ailede, birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da Kovid-19 salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.