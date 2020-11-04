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04 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika! Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak? Okullar Kasım ara tatili hangi tarihte? MEB son dakika! Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak? Okullar Kasım ara tatili hangi tarihte?
Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak? Pandemi döneminde öğrenciler kademeli olarak okullara dönmeye devam ediyor. Öğrenciler ara tatil için alınacak yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Biz bugünlerde de, önümüzdeki haftalarda da bu seyre bakıp nasıl gittiğini dikkate alarak bilimsel verileri dikkate alarak ara tatilde eğitim yapılıp yapılmayacağı ya da hafta sonu cumartesi günü yapılıp yapılmayacağı konusunda da net bilgileri payla��acağız ama şu haliyle böyle bir çalışmamız şu anda yok' açıklamasında bulundu. Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak? Sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, Okullar Kasım ara tatili hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 04.11.2020 19:26 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 19:35
Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak? Okullar Kasım ara tatili hangi tarihte? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde kademeli olarak okullarına dönen öğrenciler ara tatilin ne zaman olacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak? Okullar Kasım ara tatili hangi tarihte? Öğrenciler ve velilerin gündeminin ilk sırasında okullar için alınacak kararlar yer alıyor. İşte, Okullar Kasım ara tatili hangi tarihte?
GALERİ DEVAM EDİYOR ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre birinci dönem ara tatili ise 16 Kasım'da başlayacak.
Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 05 Şubat 2021 Cuma günü sona erecektir.
İkinci dönem, 08 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecektir.
İkinci dönem ara tatili, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Nisan 2021 Cuma günü sona erecektir.
BU YIL ARA TATİL OLACAK MI?
Ekim ayında konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Kasım ayında ara tatil verilmesi düşünülüyor mu?" sorusuna, "Biz ilk önce olağan durumu dikkate alırız, sonrasında hatırlarsanız senaryolar içerisinde salgının seyrine bağlı olarak ara tatillerin eğitim için kullanılıp kullanılmayacağı, ya da hafta sonlarında eğitim olup olmayacağı konusunda ucu açık bir senaryodan söz etmiştik. Biz bugünlerde de, önümüzdeki haftalarda da bu seyre bakıp nasıl gittiğini dikkate alarak bilimsel verileri dikkate alarak ara tatilde eğitim yapılıp yapılmayacağı ya da hafta sonu cumartesi günü yapılıp yapılmayacağı konusunda da net bilgileri paylaşacağız ama şu haliyle böyle bir çalışmamız şu anda yok." cevabını verdi.
DİĞER SINIFLAR NE ZAMAN OKULA DÖNECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu...
"(Yüz yüze eğitim) Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz."
İfadelerini kullandı...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı
"Bizim okulların açılması konusunda bildiğimiz alınan kararlar sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir heyetin Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda yaptığı çalışmalara bağlı. Her zaman söylüyoruz bu dinamik bir süreç. Hem küresel anlamda dinamik hem ulusal anlamda dinamik bir süreç. Her gün yapılan testleri çalışmalar Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu çaba ve gayret bilim insanlarımızın, hekimlerimizin, hemşirelerimizin çabaları daha iyiye doğru gitsin diye gösteriliyor. Bu büyük bir çaba, biz de bu çabanın farkındayız. "