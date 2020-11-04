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04 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Acının fotoğrafları: İzmir depremini anlatan 29 yürek yakan fotoğraf Acının fotoğrafları: İzmir depremini anlatan 29 yürek yakan fotoğraf Sabah Gazetesi foto muhabiri Murat Şengül; depremin meydana geldiği 30 Ekim Cuma gününden bu yana İzmir'de görevini sürdürüyor. Depremin yaşandığı andan bu yana Murat Şengül'ün kamerasından o anları anlatan 29 fotoğrafı sizler için derledik... Giriş Tarihi: 04.11.2020 19:29 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 19:40
Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 114'e yükseldi.
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Yaralanan bin 35 vatandaştan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Sabah Gazetesi foto muhabiri Murat Şengül; depremin meydana geldiği 30 Ekim Cuma gününden bu yana İzmir'de görevine devam ediyor.
Murat Şengül, İzmir'de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları ile enkaz kaldırma çalışmalarını yakından takip ediyor.
Murat Şengül, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in gülümsemesine şahit oldu.