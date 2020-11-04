Acının fotoğrafları: İzmir depremini anlatan 29 yürek yakan fotoğraf

Sabah Gazetesi foto muhabiri Murat Şengül; depremin meydana geldiği 30 Ekim Cuma gününden bu yana İzmir'de görevini sürdürüyor. Depremin yaşandığı andan bu yana Murat Şengül'ün kamerasından o anları anlatan 29 fotoğrafı sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 04.11.2020 19:29 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 19:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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