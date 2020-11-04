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Acının fotoğrafları: İzmir depremini anlatan 29 yürek yakan fotoğraf

Sabah Gazetesi foto muhabiri Murat Şengül; depremin meydana geldiği 30 Ekim Cuma gününden bu yana İzmir'de görevini sürdürüyor. Depremin yaşandığı andan bu yana Murat Şengül'ün kamerasından o anları anlatan 29 fotoğrafı sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 04.11.2020 19:29 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 19:40
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Acının fotoğrafları: İzmir depremini anlatan 29 yürek yakan fotoğraf

Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 114'e yükseldi.

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Acının fotoğrafları: İzmir depremini anlatan 29 yürek yakan fotoğraf

Yaralanan bin 35 vatandaştan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin tedavisi ise sürüyor.

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Acının fotoğrafları: İzmir depremini anlatan 29 yürek yakan fotoğraf

Sabah Gazetesi foto muhabiri Murat Şengül; depremin meydana geldiği 30 Ekim Cuma gününden bu yana İzmir'de görevine devam ediyor.

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Acının fotoğrafları: İzmir depremini anlatan 29 yürek yakan fotoğraf

Murat Şengül, İzmir'de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları ile enkaz kaldırma çalışmalarını yakından takip ediyor.

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Acının fotoğrafları: İzmir depremini anlatan 29 yürek yakan fotoğraf

Murat Şengül, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in gülümsemesine şahit oldu.