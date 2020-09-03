KPSS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5 - 6 Eylül...

KPSS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusunun yanıtı sınava girecekler ve yakınları tarafından merak ediliyor. KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumu 6 Eylül'de gerçekleştirilecek. LGS ve YKS sınav günlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tarzında bir yasağın uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Adaylar sorunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, KPSS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5 - 6 Eylül...