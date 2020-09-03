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Haberler Galeri KPSS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5 - 6 Eylül...

KPSS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5 - 6 Eylül...

KPSS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusunun yanıtı sınava girecekler ve yakınları tarafından merak ediliyor. KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumu 6 Eylül'de gerçekleştirilecek. LGS ve YKS sınav günlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tarzında bir yasağın uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Adaylar sorunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, KPSS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5 - 6 Eylül...

Giriş Tarihi: 03.09.2020 21:03 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 21:08
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KPSS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5 - 6 Eylül...

KPSS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer almayı başarıyor. Vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi sonrasında yeni kıstlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Hafta sonu yapılacak KPSS sınavı öncesi adaylar sokağa çıkma yasağınının uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Peki, KPSS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5 - 6 Eylül...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5 - 6 Eylül...

5-6 EYLÜL BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu'nun verdiği bilgilere göre, havaların soğumasıyla birlikte bulaş riskinin artması nedeniyle bir dizi önlemler alınması planlanıyor. Toplantılarda ilköğretimin açık olması, kronik hastalığı olan çocukların uzaktan eğitim alması ve 8 ile 12. sınıfların okula gitmesine sıcak bakılıyor. Üniversitelerin açılması da şu anda gündemde yok.

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KPSS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5 - 6 Eylül...

Sokağa çıkma kısıtlamalarının da yurt genelinde değil de bölgesel olarak yapılabileceği belirtiliyor. Bu dönemde hayatı durdurmak yerine hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınması bekleniyor. Bir ilde vaka sayısı yüksekse o il için hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesine sıcak bakılıyor.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak

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KPSS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5 - 6 Eylül...

65 YAŞ ÜSTÜ YASAKLARI HANGİ İLLERDE VAR?

İzmir, Çanakkale, Bolu, Tunceli, Kocaeli, Balıkesir, Niğde, Konya, Giresun, Kilis, Gümüşhane, Denizli, Tekirdağ, Çankırı ve Kars, Erzincan, Eskişehir, Mardin, Ordu, Kastamonu, Ankara, Bursa, Kütahya, Batman, Sivas, Manisa, Kırıkkale, Aksaray, Bartın, Elazığ, Kayseri, Şanlıurfa, Yalova, Siirt, Kahramanmaraş, Malatya, Bilecik, Karabük, ve Düzce'de 65 yaş üstü vatandaşlar için kısıtlamalar uygulanıyor.

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KPSS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5 - 6 Eylül...

65 YAŞ ÜSTÜ YASAKLARI NELER?

İzmir: 65 yaş ve üstü vatandaşların, mahallelerine en yakın semt pazarı, markette alışverişlerini sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına karar verildi. Bu yaş grubuna, birinci derece yakınlarının hariç düğün, taziye gibi toplu bulunulan yerler yasak. Toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri arasında kullanacaklar.