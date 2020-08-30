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Haberler Galeri MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak, yarın başlıyor mu? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar...

MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak, yarın başlıyor mu? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar...

Okullar ne zaman açılacak, yarın başlıyor mu? 31 Ağustos itibariyle eğitim-öğretim takvimi işlemeye başlayacak. Milyonlarca öğrenci 21 Eylül tarihine kadar uzaktan eğitim görmeye devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. 1. 2. 8. ve 12. sınıflar mı başlayacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak, yarın başlıyor mu? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 30.08.2020 18:41 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 18:47
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MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak, yarın başlıyor mu? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar...

Okullar ne zaman açılacak, yarın başlıyor mu? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 dönemine ilişkin açıklamalarda bulunuldu. Bakan Selçuk, hangi sınıfların yarın okula başlayacağı konusunda konulara değindi. Veliler ve öğrenciler okulların açılacağı tarih konusunda sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak, yarın başlıyor mu? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak, yarın başlıyor mu? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Net ve belirlenmiş bir cevabının aylar öncesinden olamayacağı, sürekli bir değerlendirmeye muhatap olması gerektiği söyleniyor. Milli Eğitim Bakanlığının tek başına karar alıp da söylemesi, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde alınabilecek bir karar olmasından dolayı mümkün değil. Prensipler belirlenmeli.

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MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak, yarın başlıyor mu? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar...

Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların yüz yüze eğitim almasını tabii ki çok istiyoruz ama salgının seyrine ilişkin sayılar yayınlanıyor. Salgının seyrinin nasıl gittiğine ilişkin olarak okulların hangi, ne şekilde, hangi sınıflarda açılacağının çok net olarak kurulun tavsiyesi doğrultusunda yapılması söz konusu. Bütün halkımız şunu bilsin hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız ve bunun gereği neyse bunu yaparız. Bizim ödevimiz ortaya çıkabilecek eksiklikleri tamamlamaktır. 21 Eylül'de belirli sınıflarda bazı sınıfları başlatacağız.

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MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak, yarın başlıyor mu? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar...

HANGİ SINIFLAR BAŞLAYACAK?

Okullara hangi sınıfların başlayacağı henüz duyurulmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim ile açılacak.

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MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak, yarın başlıyor mu? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar...

MEB, UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİNİN YOL HARİTASINI AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Selçuk imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 31 Ağustos-18 Eylül tarihlerinde yapılacak uzaktan eğitim sürecinde, tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 31 Ağustos 2020'de başlayacak eğitim programına ilişkin genelge yayımlandı.