HaberlerGaleriMEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak, yarın başlıyor mu? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar...
MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak, yarın başlıyor mu? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar...
Okullar ne zaman açılacak, yarın başlıyor mu? 31 Ağustos itibariyle eğitim-öğretim takvimi işlemeye başlayacak. Milyonlarca öğrenci 21 Eylül tarihine kadar uzaktan eğitim görmeye devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. 1. 2. 8. ve 12. sınıflar mı başlayacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak, yarın başlıyor mu? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 30.08.2020 18:41Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 18:47