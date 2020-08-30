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Haberler Galeri EBA canlı ders saatleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders program belli mi? 31 Ağustos uzaktan...

EBA canlı ders saatleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders program belli mi? 31 Ağustos uzaktan...

EBA canlı ders saatleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı, EBA TV ders programını açıkladı. Açıklanan takvime göre okulalr 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim şeklinde başlarken, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime geçilecek. EBA TV'de geride bıraktığımız eğitim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içeriklerinin videoları, TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak. Peki, EBA canlı ders saatleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders program belli mi? 31 Ağustos uzaktan...

Giriş Tarihi: 30.08.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 18:06
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EBA canlı ders saatleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders program belli mi? 31 Ağustos uzaktan...

EBA canlı ders saatleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders program belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 31 Ağustos itibariyle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı başlıyor. Yarın sabah lise ve öncesi eğitim gören öğrenciler, TRT EBA üzerinden uzaktan canlı ders eğitimine başlayacak. Veliler ve öğrenciler EBA canlı ders programını araştırmaya başladı. Peki, EBA canlı ders saatleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders program belli mi? 31 Ağustos uzaktan...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EBA canlı ders saatleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders program belli mi? 31 Ağustos uzaktan...

UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAMI YAYIMLANDI

31 Ağustos uzaktan eğitim ders saatleri açıklandı. EBA TV ilkokul kanalında saat 09:00 ve 10:00'da 1. sınıflar için eğitim verilecek. Geçtiğimiz yıl saat 09:00'da 1. sınıf dersleri başlamış, 10:00'da 11:00'a kadar ise 2. sınıflar için eğitim verilmişti. Liseler için ise 09:00'da 9. sınıf dersleri anlatılmıştı. EBA TV ortaokul ders programı ise ilk olarak 5. sınıf dersleri ile başlıyor.

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EBA canlı ders saatleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders program belli mi? 31 Ağustos uzaktan...

EBA ortaokul kanalında saat 09:00'da Türkçe dersi başlayacak. Saat 09:30'da ise 5. sınıflar için matematik dersi olacak. Lise ders programı ise 9. sınıf dersleri ile başlıyor.

EBA DERS PROGRAMININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

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EBA canlı ders saatleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders program belli mi? 31 Ağustos uzaktan...

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 31 Ağustos 2020'de başlayacak eğitim programına ilişkin genelge yayımlandı.
Buna göre, 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik eğitim programı uygulamasına başlanacak. 18 Eylül'e kadar sürdürülecek uzaktan eğitimde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek öğrenme eksikliklerinin giderilmesine öncelik verilecek.

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EBA canlı ders saatleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders program belli mi? 31 Ağustos uzaktan...

Geçen eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarına temel teşkil eden "kritik konu ve kazanımlar" belirlenerek derslere ait programlar hazırlandı. İlgili kademe, sınıf ve ders adına göre bölümlenmiş programlara MEB'in "http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html" internet adresinden ulaşılabilecek. Bakanlık, bu kapsamda, programlar ile öğretmenlere örnek olması için bu programlara yönelik elektronik ortamda 4 bin 25 sayfadan oluşan 1215 etkinlik örneği yayımladı.