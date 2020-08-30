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EBA canlı ders saatleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders program belli mi? 31 Ağustos uzaktan...
EBA canlı ders saatleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı, EBA TV ders programını açıkladı. Açıklanan takvime göre okulalr 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim şeklinde başlarken, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime geçilecek. EBA TV'de geride bıraktığımız eğitim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içeriklerinin videoları, TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak. Peki, EBA canlı ders saatleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders program belli mi? 31 Ağustos uzaktan...
Giriş Tarihi: 30.08.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 18:06
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