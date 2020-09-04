OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

,

Bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Koca "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna şöyle yanıt verdi...

"Şu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı şeklinde bir yaklaşımımız var. Düzenlemeyi gelecek hafta konuşmuş oluruz. Bununla ilgili daha çok, 1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak, yani 2 gün devam, 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. Önümüzdeki hafta bunu daha da netleştirmiş oluruz.