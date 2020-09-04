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Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak, uzatıldı mı? 1. 5. ve 8. sınıf okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim...

MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak, uzatıldı mı? 1. 5. ve 8. sınıf okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim...

Okullar ne zaman açılacak, uzatıldı mı? Koronavirüs sürecinde öğrenciler 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim olarak eğitime başladı. Günlük vaka sayıları artarken veliler ve öğrenciler "okullar ne zaman açılacak" sorusunun yanıtı araştırıyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Okullar ne zaman açılacak, uzatıldı mı? 1. 5. ve 8. sınıf okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim...

Giriş Tarihi: 04.09.2020 22:00 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 22:18
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MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak, uzatıldı mı? 1. 5. ve 8. sınıf okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim...

Okullar ne zaman açılacak, uzatıldı mı? 1. 5. ve 8. sınıf okullar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gündeminin ilk sırasında "okullar ne zaman açılacak" sorusu yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka seyrini takip edeceklerini açıkladı. Günlük koronavirüs tablosu yakından takip edelerek karar alınması bekleniyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak, uzatıldı mı? 1. 5. ve 8. sınıf okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak, uzatıldı mı? 1. 5. ve 8. sınıf okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla beraber koronavirüs salgınına tedbiren uzaktan eğitim süreci 31 Ağustos tarihinde başladı. Buna göre; 21 Eylül'e kadar süreceği bilinen sürecin devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

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MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak, uzatıldı mı? 1. 5. ve 8. sınıf okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
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Bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Koca "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna şöyle yanıt verdi...
"Şu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı şeklinde bir yaklaşımımız var. Düzenlemeyi gelecek hafta konuşmuş oluruz. Bununla ilgili daha çok, 1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak, yani 2 gün devam, 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. Önümüzdeki hafta bunu daha da netleştirmiş oluruz.

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MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak, uzatıldı mı? 1. 5. ve 8. sınıf okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim...

Diğer sınıfların bu dönemde nasıl devam edeceği ise salgının seyrine göre belli olacak. Belki il bazında veya genel anlamda. Özetle, 1. sınıfların alışması için 2+5 uygulaması olabilir, 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta netleşmiş olur. 8. ve 12. sınıflarla ilgili ne zaman başlanıp başlanmayacağı da önümüzdeki hafta belli olacak."

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MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak, uzatıldı mı? 1. 5. ve 8. sınıf okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim...

HANGİ SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yüz yüze eğitime başlayacağının henüz netleşmediğini bildirdi.