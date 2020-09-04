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MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak, uzatıldı mı? 1. 5. ve 8. sınıf okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim...
Okullar ne zaman açılacak, uzatıldı mı? Koronavirüs sürecinde öğrenciler 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim olarak eğitime başladı. Günlük vaka sayıları artarken veliler ve öğrenciler "okullar ne zaman açılacak" sorusunun yanıtı araştırıyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Okullar ne zaman açılacak, uzatıldı mı? 1. 5. ve 8. sınıf okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim...
Giriş Tarihi: 04.09.2020 22:00Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 22:18