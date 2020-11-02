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02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK burs başvurusu için zaman daralıyor! 2020-2021 KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvurusu için zaman daralıyor! 2020-2021 KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2020-2021 KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından son dakika açıklaması ile burs başvuruları başladı. Devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ve kredi imkanı için başvurular 28 Ekim tarihinde başlayadı. Süreç devam ederken, öğrencilerin başvuruların ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. İşte, 2020-2021 KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.11.2020 19:44 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 19:52
2020-2021 KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim sürecinde devletin sağladığı burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler için başvuru tarihi açıklandı. 28 Ekim tarihinde başlayan başvurular için öğrencilerin elini çabuk tutması gerekiyor. Öğrenciler burs başvuru tarihinin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. İşte, 2020-2021 KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim - 3 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN SONUÇLANIR?
2020-2021 KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih resmi olarak açıklanmadı. Ancak bir önceki başvuruların sonuçlarına bakacak olursak sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, 3 Kasım Salı günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.