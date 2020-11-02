KYK burs başvurusu için zaman daralıyor! 2020-2021 KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020-2021 KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından son dakika açıklaması ile burs başvuruları başladı. Devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ve kredi imkanı için başvurular 28 Ekim tarihinde başlayadı. Süreç devam ederken, öğrencilerin başvuruların ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. İşte, 2020-2021 KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?