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24 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri AÖF son dakika: AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları için kritik tarih... AÖF son dakika: AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları için kritik tarih...
AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, online sınavlara katılım gösterirken AÖF sınav sonuçları için de bekleyişe girdi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk dönem not ortalaması ortaya çıkacak. AÖF sınavları için Anadolu Üniversitenden son dakika açıklaması geldi. İşte, AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları için kritik tarih...
Giriş Tarihi: 24.01.2021 22:35
AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrencilerin bir kısmı 16-17-18 Ocak tarihlerindeki sınavlara katılım gösterirken bir kısmı ise 23-24-25 Ocak tarihlerindeki sınavlara katılıyor. Hal böyle olunca AÖF sınav sonuçları öğrencilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. AÖF final sınavı sonuçları dönem sonu notlarına büyük etki yapıyor. Anadolu Üniversitesinden bitirme sınavı sonuçları ile ilgili açıklama geldi. İşte, AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları için kritik tarih...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖF SINAVLARI DEVAM EDİYOR
AÖF online final sınavları 16-17-18 Ocak ve 23-24-25 Ocak tarihleri aralığında yapılıyor. 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyılda okutulan fark dersleri sınavları 16-17-18 Ocak'ta düzenlendi. 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri sınavları ise 23-24-25 Ocak'ta yapılacak. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçları ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi.
12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı. Öğrenciler sonuçları https://aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebildiler.
2020-2021 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Binlerce AÖL öğrencisinin katılacağı söz konusu sınavların yeni tarihi merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklama yaptı ve sınavların çevrimiçi ortamda gerçekleşeceğini duyurdu.
'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, 2. dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: