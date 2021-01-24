AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrencilerin bir kısmı 16-17-18 Ocak tarihlerindeki sınavlara katılım gösterirken bir kısmı ise 23-24-25 Ocak tarihlerindeki sınavlara katılıyor. Hal böyle olunca AÖF sınav sonuçları öğrencilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. AÖF final sınavı sonuçları dönem sonu notlarına büyük etki yapıyor. Anadolu Üniversitesinden bitirme sınavı sonuçları ile ilgili açıklama geldi. İşte, AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları için kritik tarih...