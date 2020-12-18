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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK ödemeleri 2020: KYK paraları ne zaman yatacak? KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman ödenecek? KYK ödemeleri 2020: KYK paraları ne zaman yatacak? KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman ödenecek?
KYK paraları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından ödeme tarihleri merak ediliyor. 2020 2021 Eğitim Öğretim yılı Yükseköğrenim gören öğrencilerin KYK burs kredi ödemelerinin T.C. Kimlik numrasının son hanesine göre yapılacağı açıklanmıştı. İşte, KYK paraları ne zaman yatacak? KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 18.12.2020 22:17 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 22:24
KYK paraları ne zaman yatacak? KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK burs sonuçların ardından gözler ödeme tarihinde. 2020 2021 yılı KYK burs başvuru sonuçlarına göre ödeme taahhüdü yapılan adaylar burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklaması öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, KYK paraları ne zaman yatacak? KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman ödenecek?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yükseköğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylama işlemleri de geride kaldı. 11 Aralık'ta bu işlemin de bitmesi ile birlikte burs ödemelerini bekleyen öğrenciler araştırmalarına hız verdi.
Burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin bekleyişi devam ediyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme yapılacak. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Ocak 2021.
2020 2021 BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?
2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.
BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NEREDEN ALINACAK?
Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç'inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.