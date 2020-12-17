MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru formu ve linki için araştırmalar hız kazandı. MEB ücretsiz tablet başvurusu bilindiği üzere uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre; ilk etapta 200 bin, daha sonra ise 300 bin tabletin öğrenciler ile buluşturulacağı belirtildi. İhtiyaç sahibi ailelerin başvuruları değerlendirildikten sonra tablet yardımı hız kazanacak. İşte, MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru formu ve linki...