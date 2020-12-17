Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bakan Selçuk müjdeyi verdi: 500 bin tablet dağıtılacak! MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru formu ve linki... Bakan Selçuk müjdeyi verdi: 500 bin tablet dağıtılacak! MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru formu ve linki...
MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusu sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrasında öğrenciler uzaktan eğitimini sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tespit edilen ve ihtiyaç sahibi olan öğrencilere tablet dağıtımının başladığını ifade ederek, "500 bin tablet bilgisayarın tamamını, resmi veriler doğrultusunda oluşturulan öncelik sırasına göre ocak ayı sonuna kadar öğrencilerimize ulaştırmış olacağız." dedi. Açıklamanın ardından veliler ve öğrenciler başvurular için araştırmalarını hızlandırdı. İşte, MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru formu ve linki...
Giriş Tarihi: 17.12.2020 18:26 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 18:33
MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru formu ve linki için araştırmalar hız kazandı. MEB ücretsiz tablet başvurusu bilindiği üzere uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre; ilk etapta 200 bin, daha sonra ise 300 bin tabletin öğrenciler ile buluşturulacağı belirtildi. İhtiyaç sahibi ailelerin başvuruları değerlendirildikten sonra tablet yardımı hız kazanacak. İşte, MEB 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru formu ve linki...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEB ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR? MEB 500 BİN TABLET DAĞITIMI
MEB 500 bin tablet başvuruş hakkında son gelişmeler yakından takip edilirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu ile ilgili açıklama yapmış ve şunları ifade etmişti: "21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak, 2021 Ocak ortasına kadar ilave 300 bin tablet daha dağıtılacak." dedi.
MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tablet dağıtımıyla ilgili şunları ifade etti;
Dünyada sadece 4 ülke öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabildi. Bunlardan biri Türkiye. Salgın sürecinde uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen EBA platformu, dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi olmuştur.
Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldı. Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tableti daha dağıtmış olacağız. Yarın da başlıyoruz. 2021 Ocak ortasına kadar 300 bin ilave tableti dağıtmış olacağız. Bu tabletlerin tamamı internet bağlantılı.
Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düşmüştür.
Bakan Selçuk tablet dağıtımı hakkında daha önce yaptığı açıklamada, "Aralığın 14'ünde, 21'inde, 28'inde tekrar bir dağıtım süreci başlıyor. Yaklaşık 300 bin tablet dağıtımı gerçekleştirilecek bu süreçte. Ocak ortasına kadar da 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanmış olacak." bilgisini paylaştı.