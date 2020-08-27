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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF sınavları ne zaman, online mı?

AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖF kayıt yenileme takvimi heyecanla bekleniyor. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için kayıt yenileme yapacak öğrenciler, Anadolu Üniversitesinin akademik takvimini araştırıyor. AÖF tarafından yayımlanan takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Öte yandan sınavların online yapılıp yapılmayacağı da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF sınavları ne zaman, online mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 16:00
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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF sınavları ne zaman, online mı?

2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitimini sürdüren milyonlarca öğrenci, yeni dönemin detaylarını araştırmaya başladılar. Mezun olabilmek için hazırlıklarını sürdüren açıköğretim öğrencileri, kayıt yenilemelerin başlayacağı tarihi merak ediyor. Yayımlanan akademik takvim ile detaylar açıklandı. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2020-2021 açıköğretim kayıtları hangi gün başlayacak? İşte o konu hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF sınavları ne zaman, online mı?

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AÖF'ün 2020-2021 akademik takvimi şu şekilde:

YKS yeni kayıt: 31 Ağustos - 10 Eylül 2020

Dikey Geçiş: 28 Eylül 2020

Ek Yerleştirme: 01 Ekim 2020

Yatay Geçiş: 14 - 17 Eylül 2020

Yatay Geçiş Ders Ekleme: 12 - 15 Ekim 2020

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF sınavları ne zaman, online mı?

AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 - 15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF sınavları ne zaman, online mı?

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 - 25 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF sınavları ne zaman, online mı?

2021 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

2020-2021 AÖF yaz okulu kayıtları 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılabilecek.