Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF sınavları ne zaman, online mı?

AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖF kayıt yenileme takvimi heyecanla bekleniyor. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için kayıt yenileme yapacak öğrenciler, Anadolu Üniversitesinin akademik takvimini araştırıyor. AÖF tarafından yayımlanan takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Öte yandan sınavların online yapılıp yapılmayacağı da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF sınavları ne zaman, online mı? İşte son gelişmeler...