MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili hangi tarihte? 2022-2023 eğitim öğretim takvimi belli oldu

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili heyecanını sürdüren öğrenciler, yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıklara başladı. YKS ve LGS yerleştirme süreçlerinin başlamasının ardından gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim takvimi açıklandı. Bu gelişmelerle okulların açılış tarihi ile ara tatil, yarıyıl tatili ve okulların kapanacağı tarih araştırılmay abaşlandı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili hangi tarihte? İşte MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi...