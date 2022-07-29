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Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili hangi tarihte? 2022-2023 eğitim öğretim takvimi belli oldu

MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili hangi tarihte? 2022-2023 eğitim öğretim takvimi belli oldu

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili heyecanını sürdüren öğrenciler, yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıklara başladı. YKS ve LGS yerleştirme süreçlerinin başlamasının ardından gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim takvimi açıklandı. Bu gelişmelerle okulların açılış tarihi ile ara tatil, yarıyıl tatili ve okulların kapanacağı tarih araştırılmay abaşlandı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili hangi tarihte? İşte MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 11:49
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MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili hangi tarihte? 2022-2023 eğitim öğretim takvimi belli oldu

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması ile 2022-2023 eğitim öğretim takvimi belli oldu. Yeni döneme hazırlıklar başlarken, okulların açılacağı tarih de araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz dönem eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atan öğrenciler ile velileri, yeni dönem takvimini araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili hangi tarihte? İşte MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili hangi tarihte? 2022-2023 eğitim öğretim takvimi belli oldu

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılacağı ve kapanacağı tarih ile tatil takvimleri belirlendi. İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi:

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MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili hangi tarihte? 2022-2023 eğitim öğretim takvimi belli oldu

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.

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MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili hangi tarihte? 2022-2023 eğitim öğretim takvimi belli oldu

ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?

Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.

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MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili hangi tarihte? 2022-2023 eğitim öğretim takvimi belli oldu

BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.